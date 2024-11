Negli ultimi mesi le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale hanno acquistato sempre maggiore importanza nel mondo mobile e tra le aziende che si sono avvicinate già da tempo a questo specifico settore vi è Samsung, che all’inzio del 2024 con il pacchetto Galaxy AI ha fornito un assaggio di ciò che potremo attenderci nel prossimo futuro.

Anche Apple, seppur con un po’ di ritardo, ha lanciato la sua suite di funzionalità IA, ossia Apple Intelligence e, pertanto, non c’è da stupirsi se Samsung si sia messa duramente al lavoro per alzare l’asticella e studiare nuove funzioni che possano conquistare gli utenti e garantire loro un’esperienza sempre più piacevole.

Cosa possiamo aspettarci da Galaxy AI

Kim Daehyun, Direttore del Global AI Center di Samsung, ha rivelato nelle scorse ore che il colosso coreano vuole continuare a migliorare le funzionalità Galaxy AI, il tutto mantenendo i dati degli utenti al sicuro.

Tra le novità che il dirigente di Samsung ha in mente vi è anche il miglioramento della personalizzazione e da questo punto di vista gioca un ruolo fondamentale Knowledge Graph, nuova tecnologia che l’azienda sta sviluppando internamente.

Stando a quanto ha spiegato Daehyun, il colosso coreano mira a collegare la sua tecnologia Knowledge Graph interna con Generative AI, così da poter offrire agli utenti una migliore esperienza e più sicurezza.

Inoltre, Samsung ha in programma di implementare in tutti i suoi dispositivi modelli IA ibridi, ossia soluzioni che si basano sia su un sistema on-device che sul supporto del cloud, ciò in base alle necessità dell’utente (se la sicurezza dei dati e la velocità sono di massima importanza, si preferisce il primo mentre quando ci sono molti dati da elaborare si sfrutta il secondo).

L’intelligenza artificiale sta cambiando il mondo e Samsung vuole che sia etica, sicura e accessibile a tutti e, proprio per tale motivo, auspica che i vari governi creino un quadro di norme per lo sviluppo e l’utilizzo dell’IA.