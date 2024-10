La funzionalità Cerchia e cerca rende rapida e facile la ricerca su Google di un testo o di un’immagine cerchiando qualsiasi cosa mostrata sullo schermo dello smartphone.

Si tratta di una delle migliori funzionalità di Google degli ultimi anni, ma non è disponibile su tutti i dispositivi. Molti dispositivi Google e Samsung la supportano già, ma la maggior parte dei dispositivi Android di altri marchi non ce l’hanno.

Google sta portando Cerchia e cerca su moltissimi smartphone Android

Tuttavia la situazione sta già cambiando poiché Google si è prefissata di portare Cerchia e cerca su 200 milioni di dispositivi Android entro la fine del 2024. Ecco un elenco fornito da Google agli sviluppatori di app.

Google

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel Fold

Pixel Tablet

HONOR

HONOR 200

HONOR 200 Pro

HONOR Magic V3

Motorola

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Razr 50

Samsung

Galaxy A04

Galaxy A05s

Galaxy A06

Galaxy A13

Galaxy A14 5G

Galaxy A23

Galaxy A23 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A72

Galaxy A73 5G

Galaxy Buddy 2

Galaxy M35 5G

Galaxy Jump 3

Galaxy Quantum 2

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9+ 5G

Galaxy Tab Active 4 Pro 5G

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8+ 5G

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9+ 5G

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE 5G

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE+ 5G

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10+ 5G

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 Ultra 5G

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 6

W23

W23 Flip

TECNO

TECNO PHANTOM V Flip 2 5G

TECNO PHANTOM V Fold 2 5G

Xiaomi

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi MIX Flip

L’elenco dei dispositivi Android idonei per supportare la funzionalità Cerchia e cerca continuerà a crescere con il passare del tempo, tuttavia l’unico modo per essere certi che il proprio dispositivo la supporti è verificare se è disponibile.

La funzionalità dovrebbe essere abilitata per impostazione predefinita, ma potrebbe essere necessario andare in Impostazioni > Sistema > Modalità di navigazione per attivarla.

Se disponibile basta tenere premuto il pulsante home (se si sta usando la navigazione a tre pulsanti), la maniglia di navigazione (se si sta usando la navigazione gestuale) oppure il tasto azione (se si sta usando la barra delle applicazioni persistente su un tablet).

A questo punto apparirà un’animazione seguita da una sovrapposizione di piccoli puntini che cambiano colore fluttuando sullo schermo. Un pulsante “X” in alto a sinistra chiude la sovrapposizione e un pulsante a tre punti in alto a destra apre un menu che mostra la cronologia delle proprie ricerche e consente di eliminare gli ultimi 15 minuti della cronologia dell ricerche o inviare feedback. In basso sono presenti la barra di ricerca di Google, un pulsante di riconoscimento di brani e un pulsante di traduzione.

Una volta visualizzata la sovrapposizione della funzionalità è possibile cerchiare, scarabocchiare o toccare qualsiasi punto dello schermo per eseguire una ricerca Google correlata.