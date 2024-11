Giornata di grandi annunci per OPPO che, oltre ad aver annunciato le nuove cuffie Enco Air 4, ha riportato in Italia gli smartphone di fascia flagship, dopo alcuni anni di assenza, e ha portato in Italia il tablet Android di fascia alta OPPO Pad 3 Pro.

Annunciato in Cina lo scorso 24 ottobre al fianco degli OPPO Find X8 e Find X8 Pro, l’ultimo arrivato mantiene un design in linea con gli altri tablet del produttore cinese, offre un ampio display ben definito, può contare su un SoC di fascia top (seppur dello scorso anno) e supporta il pennino. Scopriamo tutti i dettagli.

OPPO Pad 3 Pro arriva in Italia

Come anticipato in apertura, OPPO ha portato in Italia il tablet OPPO Pad 3 Pro, dispositivo che ruota attorno allo Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version di Qualcomm, un SoC che garantisce prestazioni di assoluto livello e l’accesso alle funzionalità di intalligenza artificiale.

A tal proposito, la ColorOS 14.1 (basata su Android 14) offre una suite di strumenti progettata per ottimizzare la creatività, semplificare i flussi di lavoro e aumentare la produttività: tra le funzionalità IA citiamo AI Eraser 2.0 (per modificare al volo le foto, rimuovendo soggetti/oggetti indesiderati), AI Smart Image Matting (permette di isolare oggetti/soggetti con facilità dalle immagini), AI Toolbox (una kit di intelligenza artificiale generativa per la lettura di testa ad alta voce, riassumere i testi, generare contenuti testuali a partire da prompt).

Audio stereo (con otto altoparlanti certificati Hi-Res) con tecnologie Holo Audio (suono spaziale) e OReality Audio (adattamento smart del suono), display IPS LCD ReadFit da 12,1 pollici (fattore di forma 7:5) con risoluzione 3K, frequenza di aggiornamento (per step) fino a 144 Hz e supporto al Dolby Vision, tecnologie Trinity Engine e HyperBoost (allocano al meglio le risorse per sfruttare tutta la potenza del SoC), rendono il tablet perfetto per la fruizione di contenuti multimediali e per il gaming.

Per migliorare ulteriormente la produttività, OPPO Pad 3 Pro può contare su due accessori dedicati: la penna OPPO Pencil 2 Pro (supporta 16.000 livelli di sensibilità alla pressione e risponde istantaneamente alle azioni dell’utente) e la tastiera Smart Keyboard (include la funzionalità NFC Transmission per il trasferimento rapido dei file, lo Screen Mirroring e la funzionalità App Relay per miglurare l’interoperabilità con altri dispositivi).

Tra le altre specifiche, rientrano un comparto connettività al top (ad esempio, vi è il supporto al Wi-Fi 7) e una batteria da 9510 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata SUPERVOOC Flash Charge a 67 W. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla news pubblicata in occasione del lancio cinese del tablet.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del tablet OPPO Pad 3 Pro.

Dimensioni: 268,7 x 195.1 x 6,5 mm

x x Peso: 586 grammi

Display: IPS LCD da 12,1″ con risoluzione 2.1K e refresh rate a 144 Hz

da con risoluzione e refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 750

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 12 GB (LPDDR5X)

(LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 256 GB (UFS 4.0)

(UFS 4.0) Fotocamera posteriore: singola da 13 MP con autofocus e flash LED

da con autofocus e flash LED Fotocamera anteriore: 8 MP (1080p)

(1080p) Reti mobili e Connettività: Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , USB-C 3.2

, , Lettore delle impronte digitali: non presente

Batteria: 9510 mAh , ricarica cablata a 67 W

, ricarica cablata a Sistema operativo: ColorOS 14.1 basata su Android 14

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di OPPO Pad 3 Pro, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità, prezzi e promo del nuovo OPPO Pad 3 Pro

OPPO Pad 3 Pro è disponibile all’acquisto in Italia da oggi, 21 novembre 2024, esclusivamente su OPPO Store. Il tablet viene proposto, nella sola colorazione Starlit Blue e nella singola configurazione di memoria, al prezzo consigliato di 599,99 euro.

Acquista OPPO Pad 3 Pro su OPPO Store

In occasione del lancio, fino al 31 dicembre 2024, il produttore cinese include nel prezzo d’acquisto anche la penna OPPO Pencil 2 Pro (valore pari a 100 euro) e la tastiera OPPO Pad 3 Pro Smart Keyboard (valore pari a 150 euro).