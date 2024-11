Le offerte Amazon del Black Friday sono iniziate (si già il 21 novembre con largo anticipo) e sono tantissime, proprio per questo a volte è facile perdersi alcune delle opportunità migliori. Potrebbe dunque esservi sfuggito il generoso sconto su Motorola Moto Tag, il nuovissimo localizzatore universale presentato dalla casa alata alla fine di giugno e tuttora in preordine: vediamo come approfittare di un super prezzo.

Motorola Moto Tag in super offerta con il Black Friday di Amazon

Lo abbiamo definito come il primo vero rivale degli AirTag di Apple pensato per Android, e questo perché Motorola Moto Tag è in grado di sfruttare la nuova rete Trova il mio dispositivo lanciata da Google. Il localizzatore risulta compatibile con tutti gli smartphone Android (anche con Google Fast Pair) ed è in grado di sfruttare pure la tecnologia UWB come soluzione di tracciamento per gli smartphone dotati di tale tecnologia.

Moto Tag può essere agganciato a mazzi di chiavi, bagagli e tanto altro, e offre la possibilità di ritrovarne la posizione tramite l’app apposita (Moto Tag); il funzionamento non è immediato ma geniale: non dispone di un GPS integrato (consumerebbe troppo velocemente la batteria) bensì utilizza il Bluetooth per intercettare smartphone Android di altre persone nelle vicinanze che ne aggiorneranno indirettamente (e in maniera nascosta) la posizione per voi. Insomma è chiaro che se nessuno passerà vicino al vostro Tag non lo ritroverete più ma è molto probabile, soprattutto nelle città, che prima o poi qualcuno con lo smartphone in tasca ci passi vicino e silenziosamente, senza che se ne accorgerà, vi aggiornerà la posizione.

Inoltre, se associato a uno smartphone Android compatibile con la tecnologia UWB, offre un tracciamento di precisione migliore quando si trova nelle vicinanze di pochi metri (ad esempio in casa). Dispone di certificazione IP67 contro acqua e polvere ed è dotato di una normalissima batteria CR2032 facilmente sostituibile, con una durata stimata di un anno.

Motorola Moto Tag è stato presentato alla fine di giugno al prezzo consigliato di 39,90 euro, e si trova tuttora in preordine con uscita a inizio agosto: su Amazon fa parte delle offerte del Prime Day 2024 e viene proposto in sconto a 27,49 euro, con tanto di prenotazione al prezzo minimo garantito (anche se dubitiamo possa scendere di prezzo più di così, al momento). In alternativa, ancor più conveniente, è il bundle da 4 Moto Tag al prezzo di 94€ anziché 129€. Se siete interessati vi lasciamo al link per procedere all’acquisto in preordine: vi ricordiamo che per approfittarne dovete essere abbonati Amazon Prime (qui per rimediare, anche con prova gratuita).

