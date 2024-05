Google sta avvisando gli utenti dell’arrivo imminente della nuova rete Trova il mio dispositivo in Italia. In queste ore la casa di Mountain View sta infatti inviando email informative che spiegano di cosa si tratta e come funzionerà.

La nuova rete Trova il mio dispositivo di Google è imminente in Italia

A breve la nuova rete Trova il mio dispositivo di Google sarà disponibile in Italia: l’annuncio arriva direttamente da Big G, che in queste ore sta avvisando gli utenti. La nuova rete è stata svelata ufficialmente un mesetto fa sui dispositivi Android (a partire da Android 9 Pie in avanti), con l’obiettivo di aiutare gli utenti a localizzare i propri dispositivi e altri oggetti smarriti: il debutto è avvenuto qualche giorno fa in Stati Uniti e Canada, ma come previsto la rete si sta espandendo a livello globale.

Grazie a questa novità, gli utenti italiani potranno localizzare i dispositivi anche se sono offline, ma anche trovare tutti gli accessori per l’accoppiamento rapido pure quando sono disconnessi dal dispositivo (come cuffie e tracker, ad esempio). Come? Attraverso la rete di oltre un miliardo di dispositivi della community Android, grazie alla quale il servizio sarà in grado di memorizzare le posizioni più recenti. Si tratta di un sistema simile a quello ideato da Samsung con SmartThings Find, ma potenzialmente più efficace grazie alla quantità enorme di dispositivi Android sparsi per il mondo.

I dispositivi che fanno parte della rete in questione utilizzano il Bluetooth per scansionare i prodotti nelle vicinanze: se altri dispositivi rilevano i prodotti “smarriti”, le posizioni in cui sono stati rilevati vengono inviate in modo sicuro a Trova il mio dispositivo. Preoccupati per la privacy? Google specifica che le posizioni dei dispositivi saranno criptate tramite PIN, sequenza o password e potranno essere visualizzate solo dall’utente e dalle persone con cui si condividono i dispositivi in Trova il mio dispositivo. La stessa casa di Mountain View non avrà accesso alle posizioni e non le utilizzerà per altri scopi.

“Una volta attivata questa funzionalità“, si legge all’interno dell’email, “riceverai entro 3 giorni una notifica sui tuoi dispositivi Android“. “Nel frattempo“, prosegue, “puoi scollegarti dalla rete tramite Trova il mio dispositivo sul web” e le impostazioni scelte si applicheranno a tutti i dispositivi associati all’indirizzo email. In ogni caso, sarà possibile gestire la partecipazione dei dispositivi attraverso le impostazioni di Trova il mio dispositivo.

Per ora non c’è una data di lancio italiana per la nuova rete Trova il mio dispositivo di Google: l’azienda sostiene solo che i dispositivi Android entreranno “presto” a far parte della rete, senza sbilanciarsi ulteriormente. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati sul lancio ufficiale.