Ma quindi il Black Friday 2024 è giovedì 21 novembre, venerdì 22 novembre o venerdì 29 novembre? Mai come quest’anno il Black Friday è oggetto di incomprensione ma in realtà la vera giornata del Black Friday è sempre e solo una e ha una genesi ben precisa. Se dunque volete approfittare degli sconti del Black Friday 2024 ma avete paura di perdervi i momenti salienti, vi spieghiamo noi in questa guida pratica come non perdere alcuna occasione di risparmio (sperando che sarà così, come tanti anni fa).

Come e quando nasce il Black Friday?

Il Black Friday, conosciuto anche come “Venerdì Nero”, affonda le sue radici negli Stati Uniti e si celebra il giorno successivo al Thanksgiving Day, ossia il quarto giovedì di novembre. Il termine è stato utilizzato per la prima volta negli anni ’60 a Filadelfia, dove la polizia descriveva il caos cittadino causato dalla folla di consumatori e dal traffico generato dall’inizio dello shopping natalizio. Un’altra spiegazione lega l’origine del nome ai registri contabili dei commercianti, che in questa occasione passavano “dal rosso al nero”, simbolo di un saldo positivo nei guadagni grazie alle vendite massicce. La genesi vera e propria del Black Friday è ancora oggi in dubbio ma questa è l’ipotesi più acclamata.

Oggi, il periodo promozionale del Black Friday non si limita al solo venerdì, ma spesso coinvolge l’intero weekend fino al Cyber Monday, giornata dedicata esclusivamente alle offerte online. Questo evento rappresenta non solo un’opportunità per i consumatori di accaparrarsi prodotti a prezzi scontati, ma anche per i commercianti di incrementare notevolmente le vendite, influenzando strategie di marketing e abitudini di acquisto a livello globale.

Come si calcola la data del Black Friday?

Il Black Friday vero dunque, è e continua ad essere una singola giornata, che cambia di anno in anno in base a come cade il Giorno del Ringraziamento. Il Thanksgiving Day infatti come detto è il 4° giovedì del mese, il Black Friday è semplicemente il giorno successivo a questo giorno che nel 2024 cade il 29 novembre.

Per rispondere definitivamente dunque su quando è il Black Friday 2024, la risposta è 29 novembre, nessun’altra data. Non è né il 22 novembre, né il 21 novembre 2024, come invece ci vogliono far credere. Bisogna infatti separare il concetto di periodo delle offerte Black Friday dalla giornata del Black Friday per capire cosa sta succedendo quest’anno.

Perché il Black Friday 2024 inizia il 21 novembre?

Avrete sentito o letto più volte parlare di come il (periodo promozionale del) Black Friday quest’anno sarà il 21 novembre o venerdì 22 novembre; questo perché Amazon, principale protagonista di questo evento negli ultimi anni, ha deciso di prolungare la sua iniziativa ricca di sconti ad un periodo ben più ampio ovvero 11 giorni: da giovedì 21 novembre 2024 fino al 2 dicembre 2024, includendo dunque sia il vero Black Friday che il Cyber Monday (che come sappiamo è il primo lunedì successivo al Black Friday).

Insomma, non fatevi ingannare: il Black Friday non è stato spostato a Giovedì 21 e tantomeno a Venerdì 22. Il vero Black Friday 2024 resta e resterà il 29 novembre 2024, tuttavia attenzione perché le offerte inizieranno molto prima. Cosa succederà? Quando fare attenzione alle offerte? Quando preparare la carta di credito? Vediamo tutto.

Come seguire le offerte Black Friday 2024: guida pratica

Se il vostro obiettivo è quello di non perdervi i momenti migliori per approfittare delle offerte del Black Friday non vi resta che continuare la lettura in quanto in questa guida pratica vi indicheremo sia i momenti salienti che dove seguirli. Al momento abbiamo informazioni certe solo ed esclusivamente su Amazon, che ha predisposto una pagina dedicata su Amazon.it che conterrà tutte le offerte, potete salvarla fra i preferiti e navigarla di tanto in tanto, tuttavia è probabile che si aggiungeranno alla festa anche Unieuro, MediaWorld, eBay, Euronics e tanti altri negozi che però restano imprevedibili.

Quando saranno disponibili le offerte Black Friday Amazon 2024: i momenti importanti

Concentrandoci su Amazon, il colosso dell’e-commerce ha comunicato che le offerte Black Friday inizieranno il 21 novembre 2024 alle 00:00 e termineranno il 2 dicembre 2024 alle 23:59:59. Importante da sapere:

la maggior parte delle offerte, se non addirittura tutte, inizieranno proprio il 21 novembre 2024 alla mezzanotte , importante collegarsi in quell’ora per gli sconti più allentanti;

, importante collegarsi in quell’ora per gli sconti più allentanti; durante i vari giorni potrebbero comparire nuove offerte o nuovi ribassi su prodotti già in offerta (a tal riguardo sappiate che se ordinate un prodotto con il badge rosso in pagina “Offerta Black Friday”, requisito fondamentale , se durante il periodo del Black Friday verrà scontato ulteriormente verrete rimborsati della differenza di prezzo);

, se durante il periodo del Black Friday verrà scontato ulteriormente verrete rimborsati della differenza di prezzo); non aspettate la vera giornata del Black Friday, ovvero il 29 novembre 2024, per acquistare su Amazon in quanto è possibile se non probabile che la maggior parte delle offerte saranno terminate;

ogni giorno ci saranno 8 – 12 Offerte WOW a tema (un tema per ciascun giorno) e avranno una durata limitata di 16 ore (ovvero dalle 8:45 alle 23:45)

Quando saranno disponibili le offerte Black Friday di Unieuro, MediaWorld e altri store

Come detto anche Unieuro, MediaWorld, eBay, Euronics e tanti altri negozi proporranno le proprie promozioni, anche se alcuni di loro hanno già fatto suonare la campana con uno sconto del 22% su molti prodotti durante i precedenti weekend. Seguendo quanto successo in passato possiamo aspettarci dei momenti caldi per Unieuro e MediaWorld durante i weekend tra il 22 e il 24 novembre ma soprattutto tra il 29 novembre e il 2 dicembre. Sicuramente troverete informazioni sui siti ufficiali di Unieuro e di MediaWorld.

Per quanto riguarda eBay invece ci aspettiamo un coupon speciale in partenza già lunedì 25 novembre 2024 che potrebbe rappresentare un’ottima occasione di sconto ulteriore sui prodotti già in offerta. Ulteriori dettagli saranno comunicati sul sito eBay.

Come seguire le offerte Black Friday

Su TuttoAndroid, TuttoTech e SmartDomotica vi segnaleremo mano a mano le migliori offerte del momento con la pubblicazione di notizie dedicate.

Se però volete essere avvisati delle migliori offerte, che in genere durano pochi minuti (e perché no, per qualche incredibile “errore di prezzo” dalla durata di pochi secondi), o volete farvi ispirare, il consiglio principe è quello di seguirci sui canali social Telegram e WhatsApp:

Potete già iniziare a iscrivervi ai nostri canali dedicati cliccando sui link qui di seguito e attivando le notifiche per essere avvisati dei nuovi sconti. Alcune promozioni interessanti sono già partite e quelli sono i canali diretti più rapidi.

Per chi invece sa già di quali prodotti ha bisogno e vuole andare dritto al punto, abbiamo raccolto le migliori offerte per categoria, tutte chiaramente suddivise in pagine specifiche dedicate. Queste si aggiorneranno alla mezzanotte tra il 20 e il 21 novembre 2024 presentando le offerte Black Friday:

Offerte per categoria

Quali prodotti andranno maggiormente in sconto al Black Friday 2024?

Non sapete cosa acquistare ma volete approfittare dei forti sconti per anticiparvi coi regali o per migliorare il vostro parco tecnologico? In quanto osservatori del mercato di tecnologia possiamo anticiparvi cosa andrà maggiormente in sconto. I principali trend del momento sono i seguenti: