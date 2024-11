Sono diversi gli utenti che, mentre si trovano alla guida della propria vettura, si affidano ad Android Auto; il servizio di infotainment sviluppato da Google permette al guidatore di interagire con alcune funzioni del proprio smartphone senza necessità di distrarsi eccessivamente dalla guida, potendo utilizzare i comandi vocali per interagire con gran parte delle funzioni, potendo controllare la riproduzione di contenuti multimediali, le applicazioni di messaggistica, quelle dedicate alla navigazione ed effettuare telefonate.

La piattaforma sviluppata dall’azienda è in continua evoluzione e la società si prodiga costantemente per sviluppare e testare diverse tipologie di novità, a titolo di esempio negli ultimi tempi abbiamo visto come Android Auto abbia ridefinito la grafica delle impostazioni, come abbia ritoccato l’interfaccia di Maps, come abbia reso più stretto il legame proprio con l’app dedicata alla navigazione sviluppata dall’azienda, come il sistema potrebbe ricevere una novità per gli amanti della radio, come siano cambiati i requisiti per il suo utilizzo, come a breve i semafori potrebbero essere maggiormente visibili, come il servizio abbia preso ispirazione da Waze per alcune nuove funzionalità, come sia stata introdotta una novità per la navigazione, come ora sia più comodo impostare alcuni indirizzi, come sia migliorata l’indicazione delle corsie, come la possibilità di segnalare gli incidenti sia diventata maggiormente disponibile, o ancora come a breve la piattaforma potrebbe supportare app dialer di terze parti.

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato la notizia del rilascio, da parte dell’azienda, dell’ultima versione Beta di Android Auto, la 13.3. Se ad un primo sguardo non sembrava che fossero state introdotte particolari novità, scavando nel codice della versione in questione i colleghi di 9to5Google hanno individuato alcuni indizi inerenti al prosieguo dei lavori per una nuova funzionalità; vediamo di cosa si tratta.

Google al lavoro per introdurre il supporto alle radio in Android Auto

I più attenti tra voi interessati alle novità di Android Auto potrebbero ricordare come, all’inizio del mese scorso, vi avessimo riportato la notizia dell’individuazione di alcune tracce inerenti ad una nuova funzionalità chiamata Car Media. Per quanto i dettagli non siano molti al momento, l’app in questione dovrebbe includere i controlli per la radio AM/FM e i contenuti multimediali locali.

Anche senza evidenti prove, sappiamo per certo che il team di sviluppatori dietro la piattaforma continua a lavorare all’implementazione della nuova funzionalità e, proprio nell’ultima versione Beta del servizio di infotainment, sono state individuate alcune nuove prove.

Nello specifico, è stato individuato un elenco di vari generi musicali e categorie di stazioni radio in riferimento diretto alla parola “radio” che vi riportiamo di seguito:

Successi per adulti

Allarme

Prova di allarme

“Programmi per bambini”

Rock classico

Classico

College

Paese

Musica country

Cultura

Attualità

Documentario

Dramma

Ascolto facile

Istruzione

Emergenza

Prova di emergenza

Finanza

Musica popolare

Hip-hop

Informazioni

Jazz

Musica jazz

Lingua

Tempo libero

Classica leggera

Musica nazionale

Notizia

Nostalgia

Vecchie storie

Musica dei vecchi tempi

Altra musica

Personalità

Chiamata telefonica

Musica pop

Pubblico

Religione

Musica religiosa

Discorso religioso

Ritmo e blues

Roccia

Musica rock

Scienza

Classica seria

Affari sociali

Musica dolce

Ritmo e blues morbidi

Roccia morbida

Musica spagnola

Parlare in spagnolo

Sport

Sportivi

Parlare

I primi 40

Viaggio

Vario

Tempo atmosferico

Come potete notare, si tratta di una serie di categorie che potrebbero far parte della futura app Car Media, potrebbero infatti sia permettere di filtrare le stazioni radio in base al genere musicale, che consentire la categorizzazione dei media archiviati localmente.

Oltre a ciò, le immagini che potete vedere qui sopra ci mostrano come Google stia al contempo lavorando a due nuove icone, rispettivamente dedicate alla radio e ai contenuti multimediali archiviati localmente su Android Auto.

Allo stato attuale non ci sono informazioni ufficiali circa le tempistiche di implementazione della nuova funzionalità Car Media in Android Auto, sarà quindi necessario attendere pazientemente per saperne di più.