Android Auto, il servizio di infotainment sviluppato da Google, è utilizzato a apprezzato da diversi utenti che ne fruiscono con soddisfazione (al netto dei vari e tristemente noti bug) mentre si trovano alla guida del proprio veicolo; il servizio in questione permette al guidatore di interagire con alcune funzioni del proprio smartphone senza necessità di distrarsi eccessivamente dalla guida, potendo utilizzare i comandi vocali per interagire con gran parte delle funzioni, potendo controllare la riproduzione di contenuti multimediali, le applicazioni di messaggistica, quelle dedicate alla navigazione ed effettuare telefonate.

Tra le varie funzionalità offerte dalla piattaforma, la riproduzione di contenuti multimediali riveste senza dubbio un ruolo di particolare importanza, sono vari infatti gli utenti che si affidano alle diverse applicazioni di streaming musicale disponibili durante i loro spostamenti; tuttavia una buona fetta di utenti preferisce usufruire della classica radio che, spesso, non offre un’esperienza d’uso particolarmente comoda in accoppiata con Android Auto.

Per quanto siano disponibili sul mercato vetture che consentono l’utilizzo della radio integrata con Andorid Auto, spesso l’utente è costretto a destreggiarsi tra il software nativo dell’auto e la piattaforma di Google, inficiando di fatto l’esperienza d’uso generale e vedendosi costretto ad una maggiore distrazione; tuttavia, stando a quanto individuato dai colleghi di 9to5Google, sembra che presto le cose potrebbero cambiare.

Android Auto potrebbe ricevere un maggiore supporto per il controllo della radio integrata

Sappiamo bene ormai come Google sia costantemente al lavoro per migliorare i servizi offerti ai propri utenti, la piattaforma di infotainment Android Auto non fa certo eccezione e vede l’azienda impegnata nell’introduzione di funzionalità che possano migliorare l’esperienza di guida di chi ne usufruisce.

Per quel che concerne l’utilizzo della radio integrata nell’auto con la piattaforma di Google, nelle ultime versioni dell’app i colleghi menzionati in apertura hanno individuato alcune stringhe di codice, grazie alle quali possiamo avere una piccola anticipazione di una possibile futura nuova funzione.

<string name=”radio_node_am_display_name”>AM</string> <string name=”radio_node_dab_display_name”>DAB</string> <string name=”radio_node_fm_display_name”>FM</string> <string name=”radio_node_fm_hd_display_name”>HD Radio</string> <string name=”radio_selection_error”>Radio program not available</string> <string name=”radio_service_label”>Car Radio</string>

Come potete notare dalle stringhe di codice sopra riportate, sono stati individuati riferimenti per i controlli “Car Radio”, comprensivi del supporto per stazioni AM, FM e per HD Radio.

La funzionalità non risulta attiva al momento e di conseguenza il suo possibile funzionamento non è chiaro, ma è lecito presumere che essa possa presentarsi sotto forma di app con un’interfaccia di base simile a quella delle classiche applicazioni per la riproduzione multimediale; meno probabile (ma non impossibile) che venga implementata come una semplice scorciatoia per l’interfaccia radio di serie, cosa che richiederebbe aggiornamenti software da parte dei produttori di auto.

Infine, la versione analizzata dai colleghi mette in evidenza come Google abbia eliminato dal codice della piattaforma diverse stringhe di codice inerenti agli sfondi, probabilmente in virtù di quanto implementato sul finire dello scorso anno e che prevedeva che la piattaforma utilizzasse di default lo stesso sfondo dello smartphone. Inoltre Google ha modificato il linguaggio in molte parti di Android Auto per quelle situazioni in cui lo smartphone risulta troppo caldo (circostanza comune di questi tempi), spiegando agli utenti come possono “migliorare le prestazioni del telefono” tramite azioni come lo spegnimento del display, della torcia o dell’hotspot, oltre a non utilizzare un caricabatterie wireless.