Anche questa settimana Google ha rilasciato la nuova versione beta di Android Auto. A pochi giorni dal rilascio dell’ultima beta, Android Auto ora raggiunge la versione beta 12.5 che è disponibile per il download.

Come spesso accade con gli aggiornamenti di Android Auto, a prima vista non ci sono cambiamenti evidenti, tuttavia sono emerse delle novità che riguardano Google Maps.

Alcuni utenti hanno notato che da qualche giorno c’è un nuovo design dei semafori sulla mappa di Google Maps.

Rispetto a prima, il nuovo design rende i semafori più visibili sulla mappa, poiché le icone ora sono più grandi e staccano di più grazie alla cornice bianca e allo sfondo nero.

Tuttavia è possibile non vedere affatto i semafori, ma Android Auto non è mai stato privo di bug e probabilmente mai lo sarà. Per il resto non sembra esserci altro di nuovo nella nuova versione 12.5 beta di Android Auto, o meglio, non sembrano esserci altri nuovi bug, almeno per ora.

Come aggiornare Android Auto

È possibile ottenere l’ultima versione stabile di Android Auto attraverso Google Play Store utilizzando il badge che trovate a seguire, oppure scaricando e installando manualmente il relativo file APK disponibile sul portale Apkmirror.