La Ricerca Google è un elemento cardine dell’ecosistema del colosso di Mountain View, quindi l’azienda cerca di migliorarla costantemente.

In quest’ottica Google sta introducendo un nuovo approccio per le ricerche tramite i dispositivi mobili, evidenziando meglio i titoli e i collegamenti ai siti Web che appaiono nei risultati di ricerca.

Il cambiamento riguarda nello specifico i risultati della Ricerca Google in modalità scura, le cui intestazioni stanno passando dallo storico colore blu a una tonalità arancione. Ecco un esempio.

La Ricerca Google evidenzia i risultati in arancione in modalità scura

Con il nuovo colore i titoli dei risultati di ricerca sembrano più leggibili in modalità scura, tuttavia la scelta del colore arancione in un certo senso stupisce, in quanto non è uno dei colori tipici di Google.

D’altro canto le alternative al blu sarebbero giallo, verde, rosso o bianco, tuttavia il giallo, il bianco e il rosso potrebbero essere fastidiosi in modalità scura, inoltre il rosso è associato alle minacce, mentre il verde chissà. In fin dei conti è il colore scelto per Android.

Recentemente è emerso che la Ricerca Google potrebbe offrire un’esperienza simile a Gemini Live per soddisfare le tendenze degli utenti del Web sempre più inclini a cercare informazioni tramite un chatbot AI.