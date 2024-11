Google sta cercando di rendere la Ricerca Google più simile all’esperienza offerta dai chatbot AI per soddisfare le tendenze degli utenti del Web ed evitare di perderli.

A questo proposito il colosso di Mountain View sta lavorando a una versione conversazionale della Ricerca Google che dovrebbe avvicinare la funzionalità a Gemini Live.

Secondo l’esperto AssembleDebug, Google sta testando una modalità di ricerca vocale che aggiornerà i risultati in tempo reale. In pratica, mentre l’utente continua a parlare con l’App Google, la pagina dei risultati si adatterà in base alla conversazione. La funzionalità sembra essere simile a Gemini Live e Meta AI, ma più specifica per la ricerca sul Web.

The demo of new conversational search in Google app. It continuosly listens to your voice where you can ask followup questions while performing a search.#Android #Google pic.twitter.com/DgXnMx5DU4

— AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) November 4, 2024