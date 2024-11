Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento all’interfaccia One UI 6.1.1 un paio di mesi fa, partendo dalla serie Samsung Galaxy S24 e poi proseguendo con altri modelli di fascia alta, come la serie Samsung Galaxy S23 e i modelli pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5.

Le cose, tuttavia, non sono andate secondo i piani del colosso coreano, che ha dovuto sospendere l’aggiornamento per Samsung Galaxy S23 Ultra a causa di un bug relativo alla fotocamera ma in Rete hanno iniziato a moltiplicarsi le lamentele degli utenti relative anche ad un problema con la funzionalità Dolby Atmos.

Ebbene, a distanza di due mesi il team di Samsung ha finalmente riconosciuto questo bug di Dolby Atmos e ha promesso che provvederà a rilasciare un fix.

Samsung riconosce il problema audio di One UI 6.1.1

Stando alle segnalazioni di chi ha riscontrato il bug in questione, dopo l’aggiornamento a One UI 6.1.1 l’audio è peggiorato in modo rilevante (pare soprattutto con la serie Samsung Galaxy S23), passando da una qualità chiara ad un suono “metallico e ovattato”.

Inizialmente il team di Samsung non ha riconosciuto il problema ma, con il moltiplicarsi delle segnalazioni, non ha potuto fare altro che ammettere la sua esistenza, spiegando che l’aggiornamento di Dolby Atmos Library dalla versione 3.10 alla 3.12 (avente l’obiettivo di migliorare la funzione 360 Audio) ha causato un’alterazione della qualità dell’audio in alcune modalità.

Il colosso coreano ha già avvisato Dolby del problema, che dovrebbe essere risolto con un futuro aggiornamento della libreria: in sostanza, gli utenti che lo hanno riscontrato possono aspettarsi l’implementazione di un apposito fix.

Ciò non è avvenuto con l’aggiornamento mensile di novembre e, a questo punto, la speranza è che la risoluzione arrivi con quello del prossimo mese.