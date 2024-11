Brutte notizie per i possessori di smartphone Samsung Galaxy meno recenti: il colosso coreano, infatti, ha deciso di interrompere il supporto dell’app Samsung Health Monitor per i modelli basati su Android 11 (o precedenti versioni del sistema operativo).

Di recente Samsung ha aggiornato l’app alla versione 1.3.6.001 e in tale release è incluso un avviso con cui gli utenti vengono informati della novità, che sarà effettiva a partire dal prossimo mese.

L’app Samsung Health Monitor saluta gli smartphone più vecchi

Il colosso coreano ha reso noto che con la versione 1.4 di Samsung Health Monitor l’app non sarà più disponibile per i device basati su Android 11, Android 10 e Android 9 e la data prevista per questa novità è il 23.12.2024.

Ciò significa che chi possiede i dispositivi interessati non potrà più contare sulle nuove funzionalità mentre il colosso coreano ha precisato che sarà comunque possibile continuare ad usarla, seppur con un pacchetto limitato di funzioni.

In sostanza, chi desidera sfruttare al massimo le potenzialità di Samsung Health Monitor deve munirsi di un dispositivo basato su Android 12 (o una versione successiva dell’OS).

Samsung Health si aggiorna con varie novità

Restando in casa del colosso coreano, nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio della versione 6.28.2.003 dell’app Samsung Health per gli smartphone Android, con la quale vengono introdotte alcune funzionalità già viste su Samsung Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra sui precedenti smartwatch dell’azienda.

Questo è il changelog ufficiale:

Gestisci il tuo benessere quotidiano con il tuo Punteggio energetico e aumenta il tuo livello di energia con suggerimenti personalizzati. (Galaxy Watch4 e versioni successive, Wear OS 5)

Imposta la tua attenzione sulla salute e ottieni consigli utili su come raggiungere i tuoi obiettivi personalizzati.

L’Indice AGE (Labs) ti fornisce un’indicazione della tua salute metabolica, che riflette il tuo processo biologico di invecchiamento generale ed è fortemente influenzato dalla tua dieta e dal tuo stile di vita. (Galaxy Watch 7)

Supporta la capacità di condividere e recuperare informazioni sulla salute, come il numero di passi, esercizio e sonno, tra i membri della famiglia. (disponibile quando crei un gruppo nel tuo Samsung account e solo in alcuni Paesi)

Sono state effettuate varie correzioni di errori e applicati vari miglioramenti.

L’app può essere scaricata dal Samsung Galaxy Store.

Ora che Samsung Health ha queste funzionalità per le serie Galaxy Watch4, Galaxy Watch5 e Galaxy Watch6, il colosso coreano potrebbe finalmente essere pronto a distribuire per tutti l’aggiornamento stabile a One UI 6 Watch.