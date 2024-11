Giornata di interessanti aggiornamenti quella di oggi, sia per gli smartphone sia per i tablet Android: da una parte c’è Samsung che prosegue con la distribuzione di patch di sicurezza più recenti (e non solo) per Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra e Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022), dall’altra c’è Nothing che rilascia una nuova beta di Nothing OS 3.0 con Android 15 per Nothing Phone (2a).

Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21 FE

Partiamo da Samsung Galaxy S21 FE, che sta accogliendo le patch di sicurezza di novembre 2024 con il firmware G990BXXSBGXJ3. La distribuzione riguarda diversi Paesi europei, compresa l’Italia, ed è richiesto un download piuttosto corposo (poco più di 350 MB).

Come abbiamo visto grazie al bollettino diffuso dal produttore i giorni scorsi, le patch di novembre vanno a correggere 38 vulnerabilità riguardanti il sistema operativo Android in generale (CVE) e 13 vulnerabilità relative più nello specifico ai dispositivi della casa di Seoul (SVE). Questa volta non sono state segnalate vulnerabilità “critiche”, ma ce ne sono comunque alcune di livello “elevato”.

Per il resto non sono segnalate ulteriori novità, se non generici bugfix e perfezionamenti di stabilità. Come probabilmente saprete, Galaxy S21 FE riceverà Android 15 attraverso la One UI 7.0, anche se probabilmente sarà l’ultimo major update: in ogni caso ci sarà da attendere ancora qualche mese, visto che il programma beta partirà dai Galaxy S24 proprio nei prossimi giorni e la nuova release esordirà in versione stabile non prima di gennaio 2025 con i Galaxy S25.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra si aggiornano in queste ore con le patch di sicurezza di novembre 2024. Queste ultime vanno a correggere le vulnerabilità citate qui sopra (circa 50 in tutto, considerando sia CVE sia SVE), ma sono accompagnate da un’altra novità.

Come abbiamo visto su altri dispositivi Samsung recenti (partendo dalla serie Galaxy S24), anche qui arriva una novità riguardante la funzione “Blocco automatico“: da ora in poi, quando lo smartphone ha il “Blocco automatico” attivato con le “Restrizioni massime“, non sarà possibile collegare dispositivi USB se non per la ricarica. La funzione si trova all’interno delle impostazioni, seguendo il percorso “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Blocco automatico“: quest’ultimo permette di bloccare alcune operazioni in cambio di una maggiore sicurezza (come l’installazione di applicazioni da origini non autorizzate, i comandi tramite cavo USB, le immagini malware nelle app di messaggistica, gli aggiornamenti software con cavo USB, il download automatico degli allegati, i collegamenti ipertestuali, i dati sulla posizione durante la condivisione delle foto e non solo).

In rollout ci sono i firmware X82*XXS2AXJ7 e X92*XXS2AXJ7, anche in Italia. Naturalmente non ci sono dubbi sul proseguimento del supporto per entrambi i tablet: sia Galaxy Tab S10+ sia Galaxy Tab S10 Ultra riceveranno Android 15 e One UI 7 nei primi mesi del 2025.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Restiamo sui tablet, ma andiamo un po’ “indietro”: dopo qualche mese dall’ultimo update (che portò la One UI 6.1), Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) si aggiorna con nuove patch di sicurezza. Il tablet Android accoglie a partire dalla Corea del Sud il firmware P613KOS7CXJ1, che include le patch di sicurezza di novembre 2024.

L’aggiornamento integra le più recenti patch, che come abbiamo visto includono la correzione a una cinquantina di vulnerabilità, contando sia quelle riguardanti il sistema operativo Android in generale (CVE) sia quelle che toccano più nello specifico i prodotti della casa sud-coreana (SVE). Il changelog parla genericamente di bugfix e di perfezionamenti di stabilità, ma come prevedibile non sono state aggiunte nuove funzionalità.

Galaxy Tab S6 Lite (2022) è uscito con Android 12 e ha già accolto due versioni del robottino (attualmente dispone della One UI 6.1 basata su Android 14). Ancora incerta la questione One UI 7: non è detto che possa riceverla, vista la fascia di prezzo del prodotto, ma per indicazioni ufficiali dovremo attendere.

Novità aggiornamento Android 15 beta per Nothing Phone (2a)

Come abbiamo visto, qualche giorno fa Nothing Phone (2) e Nothing Phone (2a) hanno ricevuto la prima beta di Nothing OS 3.0 e Android 15, naturalmente riservata agli utenti aderenti al programma. In queste ore l’azienda londinese ha rilasciato la Open Beta 2 per Nothing Phone (2a), avvicinando di un passo lo smartphone alla release stabile.

Il changelog è abbastanza corposo, come prevedibile, e include miglioramenti a quick settings, animazioni, fotocamera, performance e ovviamente diversi bugfix. Per essere più precisi, ecco la lista diffusa dal produttore:

Novità Nothing OS 3.0 Open Beta 2 per Nothing Phone (2a): Widget condivisi Utilizza i widget per collegarti con amici e familiari. Guarda i widget di un’altra persona visualizzati sulla tua schermata iniziale e interagisci con loro tramite reazioni. Un nuovo modo per rimanere connessi. Miglioramenti per i quick settings Animazioni perfezionate nelle impostazioni rapide, incluse animazioni di scorrimento, transizioni tile Bluetooth e ridimensionamento tile;

migliorata l’esperienza utente durante l’interazione con il riquadro dell’anello nel widget delle impostazioni rapide. Miglioramenti per il drawer smart Maggiore precisione nella categorizzazione delle app; le nuove app potrebbero richiedere un po’ di tempo per essere categorizzate correttamente;

introdotto l’ordinamento automatico: consente alle app e alle cartelle di organizzarsi in base alle abitudini di utilizzo. Miglioramenti fotocamera Migliorata la stabilità durante il cambio di modalità della fotocamera;

algoritmo HDR aggiornato per una migliore stabilità e una migliore qualità delle foto;

ottimizzata la modalità ritratto;

migliorata la luminosità quando si utilizza la modalità Ultra HDR. Aggiornamenti estetici e alle prestazioni Selezione e definizione delle priorità basate sull’intelligenza artificiale delle app che utilizzi più di frequente, tenendole a portata di mano per un’esperienza più fluida ed efficiente;

PUBG ora supporta una frequenza di aggiornamento più elevata (90 fps), per un gameplay più fluido;

aggiunta una guida di onboarding per gli utenti che utilizzano per la prima volta la visualizzazione Pop-up;

generiche correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni.

Nothing avvisa che i widget condivisi risultano al momento supportati solo tra dispositivi del brand, e che per ora riguardano solo i widget foto (quadrati); il produttore fa sapere che, trattandosi di una beta, potrebbero non funzionare nel modo corretto.

Come dichiarato da Nothing, la fase beta coinvolgerà anche gli altri modelli nelle prossime settimane: entro dicembre 2024 arriverà su Nothing Phone (2a) Plus, Nothing Phone (1) e CMF Phone 1.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S6 Lite (2022) e Nothing Phone (2a)

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra o Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) potete passare dalle impostazioni di sistema: il percorso che dovete seguire è “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone o il tablet al PC e utilizzare Smart Switch per il download e l’installazione dei nuovi firmware.

Per installare la nuova beta su Nothing Phone (2a) dovete verificare di disporre già di Nothing OS 3.0, con versione Pacman-V3.0-240923-2135: in caso affermativo non dovete fare altro che recarvi normalmente in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema” e scaricare la Open Beta 2 via OTA.