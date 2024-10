Un paio di settimane fa, in occasione del lancio delle cuffie Ear (open), Nothing ha annunciato ufficialmente Nothing OS 3.0, la prossima versione dell’interfaccia personalizzata che porterà sugli smartphone del brand (e del sub-brand CMF) Android 15 e tantissime novità.

Sebbene manchino ancora un paio di mesi al rilascio in forma stabile, l’aggiornamento è da oggi disponibile in forma di Open Beta: il primo smartphone della casa a ricevere questa anteprima è il Nothing Phone (2a); online sono già emerse tutte le novità “dal vivo” del prossimo major update targato Nothing. Scopriamo tutti i dettagli.

Nothing mantiene le promesse e, come previsto, ha rilasciato oggi la prima versione in anteprima di Nothing OS 3.0, la prossima versione dell’interfaccia proprietaria del brand, basato su Android 15.

Il primo smartphone a beneficiare del programma Open Beta è Nothing Phone (2a), interessante smartphone di fascia media lanciato sul mercato lo scorso marco, e non l’attuale modello di punta che, invece, entrerà a far parte del programma fra qualche settimana.

Sul portale nothing.tech e tramite un post dedicato all’interno del portale della community, oltre a fornire il changelog e tanti altri dettagli, Nothing ha divulgato i periodi di rilascio della “Open Beta” di Nothing OS 3.0 su tutti i propri smartphone:

Nel giro di due mesi, quindi, tutti gli smartphone del brand fondato da Carl Pei avranno modo di assaggiare Android 15 e tutte le novità pensate dal team di sviluppo. Nothing aveva fatto sapere che l’aggiornamento a Nothing OS 3.0 sarebbe stato distribuito nel corso del mese di dicembre 2024.

Vedendo lo schedule del programma Open Beta, è lecito ipotizzare che i primi due smartphone a ricevere l’aggiornamento in forma stabile possano essere proprio Nothing Phone (2a) e Nothing Phone (2). Restate sintonizzati per non perdere i prossimi sviluppi.

Di seguito riportiamo il changelog completo di Nothing OS 3.0 basato su Android 15:

Lock screen

🔒​ New lock screen customisation page. Access by long-pressing the lock screen.

🕰️​ Upgraded clock faces. Choose your favourite style.

​​🖼️​ Expanded widget space, allowing you to place more widgets on your lock screen.

‎

Smart Drawer

🤖​ Added AI-powered Smart Drawer feature to automatically categorise your apps into folders. For better organisation and easy access.

📌​ For ultimate convenience, you can pin your favourite apps to the top of the app drawer. No scrolling required.

‎

Quick Settings

🧩 Reconsidered Quick Settings design with an optimised editing experience.

🖼️ Enhanced widget library design.

🎨 Updated visuals in Settings including better Network & Internet and Bluetooth options.

‎

Camera improvements

​📷Faster camera launch speed under the Camera Widget.

🖼️ Reduced HDR scene processing time.

📷 Optimised portrait effects by fine-tuning blur intensity based on face size.

🌑​ Boosted camera performance in low-light environments.

🔍​ Improved zoom slider display.

‎

Enhanced pop-up view

📱​ Movable pop-up view for cleaner and more productive multi-tasking.

📐​ Easily resize the pop-up view by dragging the bottom corners.

​📍​ Pin the pop-up view on the screen edge for quick access.

🔔​ View information without leaving your current app. Simply swipe down on incoming notifications to enter the pop-up view. Enable via Settings > System > Pop-up view.

‎

Other improvements

🗃️ Added support for auto-archive function to automatically free up storage space without removing apps or data from your device.

🖥️​ Partial screen sharing for more efficient and secure screen recording. Record just an app window rather than the entire screen.

🚀​ Updated setup wizard to version 3.0 for the smoothest introduction to Nothing OS.

⬅️​ Enabled predictive back animations for apps that have opted in.

👆​ New fingerprint animation with signature dot matrix styling.