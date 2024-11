Nothing si unisce ai festeggiamenti e in occasione del Singles’ Day, oggi 11 novembre 2024, ha deciso di offrire una serie di offerte speciali sui suoi prodotti disponibili su Amazon. Le promozioni includono smartphone, smartwatch e auricolari wireless, tutti caratterizzati come sappiamo da un design distintivo e iconico e tanta qualità.

Smartphone in offerta: Nothing Phone (2a) e CMF Phone 1

Iniziamo dallo smartphone più economico che oggi è ancor più economico. Stiamo parlando dell’ottimo CMF Phone 1 che sulla fascia di prezzo dei 200 euro offre un design e un software veramente unici. Lo abbiamo promosso nella nostra recensione con l’unico difetto dell’assenza dell’NFC.

CMF Phone 1 è proposto nella configurazione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna a 179€ invece di 239€. Per chi non lo conoscesse presenta un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 7300, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, le prestazioni insomma non mancano. La fotocamera principale è da 50 MP, mentre la batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida a 33 W. Ulteriori dettagli nella scheda tecnica di CMF Phone 1.

Nothing Phone (2a) è disponibile invece nelle due varianti:

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna : in offerta a 299€ invece di 349€ .

: in offerta a . 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: in offerta a 349€ invece di 399€.

Per chi non lo conoscesse offre un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. È alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7200 Pro, supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il comparto fotografico comprende una doppia fotocamera posteriore da 50 MP e una frontale da 32 MP. La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida a 45 W. Ulteriori dettagli nella scheda tecnica di Nothing Phone (2a).

Smartwatch e auricolari wireless in offerta

Le altre offerte di Nothing riguardano lo smartwatch CMF by Nothing Watch Pro 2, disponibile a 55€ invece di 69€ e dotato di un display AMOLED da 1,32 pollici e un’autonomia fino a 11 giorni. Supporta chiamate Bluetooth con riduzione del rumore tramite AI e dispone di GPS multisistema integrato.

E le cuffie CMF by Nothing Buds Pro 2 auricolari wireless oggi in offerta a 45€ invece di 59€. Offrono audio HiFi, cancellazione attiva del rumore ibrida fino a 50 dB, sei microfoni HD e supporto per l’effetto audio spaziale.

