I nati tra il 1995 e il 2010 appartengono alla generazione Z e sono il primo gruppo di persone completamente cresciuto in un contesto digitale. Si stima che il 40% di tutti gli utenti di dispositivi mobile a livello globale appartenga alla generazione Z, motivo per cui l’attenzione su di loro è particolarmente elevata. Anche in termini di rilevanza e importanza per quel che riguarda il download delle app. Un’interessante ricerca ha analizzato quali sono le applicazioni più scaricate da gennaio a ottobre di quest’anno dalla generazione mobile-first.

Numeri e considerazioni sulle app più scaricate dalla generazione X

La ricerca condotta da Appfigures ha potuto tenere conto solamente dei download, sia per i device Android che quelli iOS, degli utenti tra i 18 e i 24 anni non potendo accedere, per ragioni di privacy, ai dati dei giovani tra i 13 e i 17 anni. Nonostante questa limitazione è comunque interessante capire gli orientamenti di questo segmento di popolazione.

L’app più scaricata in assoluto è stata Temu con 41,98 milioni di download dagli appartenenti alla Gen Z. Oltre all’aspetto numerico in sé questo dato è estremamente interessante perché mostra una tendenza particolarmente chiara legata alla preferenza d’acquisto da piattaforme che offrono prodotti a un prezzo estremamente accessibile. Quando recentemente si è iniziato a parlare di un possibile store low cost di Amazon si è posta l’attenzione sui problemi della sostenibilità.

Una piattaforma come Temu, infatti, è associata anche ad aspetti critici quali le condizioni di lavoro dei dipendenti nella catena di approvvigionamento e la distribuzione di prodotti di dubbia qualità. Da una parte, quindi, la Gen Z è molto sensibile a questi fenomeni ma allo stesso tempo non trova alternative altrettanto soddisfacenti. Un’app concorrente come Shein, infatti, ha registrato 14,68 milioni di download in questi primi dieci mesi dell’anno. La ricerca di Appfigures indica il numero di download di quest’anno, il che non esclude che app come Shein fossero già presenti (e utilizzate) dagli utenti della Gen Z.

Al secondo posto di questa particolare classifica c’è TikTok con 33,23 milioni di download. Il dato in sé non sorprende ma è importante ricordare come l’app di video brevi è popolare nella Gen Z come motore di ricerca tanto da preferirla a Google. In questo settore anche YouTube ha registrato numeri importanti con 14,03 milioni di download negli ultimi dieci mesi.

Tra le app con un successo più sorprendente c’è invece ShortMax. È un’applicazione che raccoglie diverse tipologie di cortometraggi di vario genere e che da gennaio è stata installata da più di 10 milioni di utenti tra i 18 e i 24 anni.

Le app del gruppo Meta ad aver ottenuto maggior successo sono state Threads (con 32,32 milioni di download), quindi WhatsApp (28,42 milioni) e Instagram (26,29 milioni). Ricordiamo che Threads è stata lanciata poco più di un anno fa (luglio 2023) e che tale successo è da ricondurre anche a questo fattore. Facebook e Messenger, invece, hanno registrato rispettivamente 20,58 e 17,63 milioni di download.

Per quel che riguarda Mountain View l’app Google ha ottenuto 17,65 milioni di download, mentre Chrome 10,19 milioni, Meet 9,63 milioni, Drive 7,22 milioni e Foto 6,79 milioni.

Un dato importante è invece quello registrato da OpenAI che con l’app ChatGPT ha totalizzato 24,63 milioni di download. L’intelligenza artificiale è al centro degli interessi della generazione Z tanto che l’app Gauth: AI Study Companion ha ottenuto 8,37 milioni di download. Il dato interessante è che l’app è del 2021 ma solamente quest’anno ha conosciuto una vera esplosione di interesse tanto da essere diventata la seconda app iOS della categoria Istruzione tra quelle più scaricate negli Stati Uniti.

Sul fronte dell’intrattenimento audio l’app preferita dalla Generazione Z è Spotify con 10,45 milioni di download, mentre per lo streaming video ci sono Netflix (15,67 milioni), Prime Video (12,86 milioni) e Disney+ (11,68 milioni). Tra le app per i pagamenti, invece, PayPal è la soluzione di riferimento con 13,92 milioni di download, seguita da Venmo (7,8 milioni) e Cash App (6,9 milioni).

La ricerca registra anche i dati di Snapchat con 19,16 milioni di download, Telegram con 13,12 milioni, Pinterest con 8,23 milioni, Reddit con 8,06 milioni e X con 7,58 milioni.