Il Google Store non è nuovo agli accessori di terze parti, con Spigen che ad esempio rende disponibili alcuni suoi prodotti. In questi giorni il noto marchio propone due nuovi accessori anche attraverso il negozio ufficiale della casa di Mountain View, dedicati a Google Pixel Watch 3 e a Google TV Streamer.

Due nuovi accessori Spigen sbarcano sul Google Store

Come probabilmente saprete, Spigen è uno dei marchi più celebri nel mondo degli accessori per smartphone e per altri prodotti tech. Negli ultimi anni i prodotti del noto brand hanno fatto capolino anche sul Google Store: sul sito è possibile acquistare ad esempio cover per Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 8, Pixel 8 Pro e altri dispositivi di Big G. Questo perché Google ha ufficialmente riconosciuto Spigen come partner ufficiale Made for Google.

In questi giorni lo shop online ha accolto il suo primo cinturino di terze parti pensato per Google Pixel Watch 3: si tratta del Cinturino Spigen Rugged, un accessorio realizzato in poliuretano termoplastico dotato di tecnologia Smart Lock, con dettagli in fibra di carbonio e una finitura opaca. Viene proposto in due versioni, da 41 mm e da 45 mm, in modo da risultare compatibile con entrambe le varianti dello smartwatch, e ha un peso di 23 o 27 g.

Sul sito viene riportata la sola compatibilità con Pixel Watch 3, ma non è da escludere che la variante più piccola possa andare bene anche per i predecessori Pixel Watch 2 e Pixel Watch. Il cinturino si può abbinare alla cover Spigen Rugged Armor, per una maggiore protezione e un’estetica decisamente diversa dal normale look minimale del dispositivo.

Sul Google Store viene reso disponibile anche un altro accessorio Spigen: si tratta della custodia Spigen Silicone Fit per Google TV Streamer, studiata per proteggere il dispositivo attraverso un profilo in gomma che mantiene aperta la parte superiore; potrebbe risultare utile per chi è solito spostare il dispositivo (operazione facilitata dalle dimensioni compatte dell’hub per l’intrattenimento). Incluso c’è un laccetto che può essere usato per apprenderlo sul retro della TV o su un supporto.

Le due novità citate sono disponibili anche sul Google Store italiano, in compagnia di diversi altri accessori Spigen: il Cinturino Spigen Rugged per Google Pixel Watch 3 viene proposto al prezzo consigliato di 32,69 euro (indipendentemente dalla dimensione), mentre la custodia Silicone Fit per Google TV Streamer può essere acquistata a 36,25 euro. In entrambi i casi la spedizione standard è gratuita.