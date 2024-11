È apparso per qualche ora online per poi essere tempestivamente rimosso, ma è stato sufficiente per accendere l’attenzione su quello che dovrebbe essere il prossimo assistente AI di Google. Si chiama Jarvis, questo almeno è il nome in codice con il quale è comparso per poco tempo nello store delle estensioni del browser Google Chrome accompagnato dalla descrizione “un utile compagno che naviga sul web insieme a te”.

A cosa serve Google Jarvis

Abbiamo già avuto modo di parlare di un Project Jarvis di Big G in occasione del Google I/O di maggio, quando da Mountain View sono state anticipate diverse novità in materia di intelligenza artificiale. Jarvis dovrebbe essere proprio una di queste, in particolare tra quelle basate su Gemini 2.0.

Come suggerisce anche la descrizione che gli utenti sono riusciti a leggere sul Chrome Web Store prima che l’estensione venisse rimossa, Jarvis dovrebbe consentire di prendere il controllo del browser. A che scopo? Per prenotare un volo, effettuare una ricerca o qualsiasi altra attività svolta sul browser che è possibile automatizzare.

Chi ha avuto modo di vedere l’estensione non è comunque riuscito a utilizzarla in quanto Jarvis richiedeva i permessi di accesso. Secondo alcune indiscrezioni che stanno iniziando a circolare il possibile prossime assistente AI di Google funzionerebbe effettuando frequenti screenshot di ciò che è presente sullo schermo per poi interpretarli così da eseguire azioni specifiche quali digitare un campo di testo o premere un pulsante.

Sembrerebbe che Google avesse in programma di lanciare Jarvis il mese prossimo anche per proporre la sua alternativa a Computer Use di Anthropic, l’agente AI basato su Claude 3.5 Sonnet che è in grado di, appunto, premere pulsanti, compilare campi di testo e muovere il mouse. Se consideriamo anche il recente lancio di SearchGPT di OpenAI (il sistema di ricerca basato sull’intelligenza artificiale) è chiaro come questo è un periodo particolarmente vivace per gli agenti AI. E anche Google, ovviamente, proporrà la sua soluzione che dovrebbe essere proprio Jarvis il cui lancio ufficiale è previsto entro la fine dell’anno. Nelle prossime settimane presumibilmente avremo nuove informazioni di cui vi daremo tempestiva notizia.