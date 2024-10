In occasione di Google I/O 2024, lo scorso maggio, il team del colosso di Mountain View ha fornito degli esempi di esperienze che gli utenti dovrebbero avere con Gemini e nelle prossime settimane sono attese ulteriori novità al riguardo.

Ci riferiamo in particolare al Project Jarvis, nome dietro il quale si nascondono nuovi agenti di intelligenza artificiale basati su Google Gemini 2.0 e studiati per funzionare su Google Chrome.

Cosa sappiamo al momento di Project Jarvis

Stando a quanto è stato riportato da The Information, il team di sviluppatori di Google è al lavoro su un sistema di intelligenza artificiale che è capace di prendere il controllo di un browser Web al fine di portare a compimento determinate attività, come ad esempio effettuare una ricerca, prenotare un volo o acquistare un prodotto.

Project Jarvis dovrebbe funzionare in Google Chrome ed è una soluzione rivolta ai consumatori (e non alle aziende), con l’obiettivo di offrire loro un sistema che sia in grado di automatizzare le attività quotidiane basate sul Web.

Al momento non è chiaro se Project Jarvis sia pensato per i dispositivi desktop o per quelli mobile (o, magari, per entrambi) ma in passato Sundar Pichai non ha nascosto di avere grandi progetti per gli agenti IA, da lui ritenuti dei sistemi intelligenti che sono in grado di mostrare un ragionamento, una pianificazione e, aspetto da non trascurare, la necessaria memoria, caratteristiche grazie alle quali sono capaci di pensare a più passaggi in anticipo e di lavorare su software e sistemi, in modo da riuscire ad ottenere un determinato risultato nell’interesse dell’utente, il tutto sotto la sua supervisione.

Pare che allo stato attuale Project Jarvis lavori in modo relativamente lento, ciò in quanto il modello deve pensare per alcuni secondi prima di eseguire ogni azione e ciò comporta che, molto probabilmente, non funziona ancora sul dispositivo, richiedendo il supporto dei server sul cloud.

Project Jarvis si basa su Google Gemini 2.0 e una prima versione dovrebbe essere pronta per dicembre.