Lo scorso dicembre Google ha annunciato la prima versione di Google Gemini, soluzione divenuta con il passare dei mesi il centro dell’ecosistema di app e servizi del colosso di Mountain View per quanto riguarda le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Ebbene, a distanza di un anno il team di Google pare sia pronto a lanciare la nuova generazione dell’assistente IA dell’azienda: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, a dicembre 2024 dovrebbe essere rilasciato Gemini 2.0.

E così i principali protagonisti del settore IA, ossia OpenAI, Google, Meta, Anthropic e xAI continuano a gareggiare tra loro, lanciando modelli sempre più nuovi e performanti, con l’obiettivo di superare quelli della concorrenza.

Google Gemini 2.0 in arrivo prima della fine del 2024

Purtroppo allo stato attuale non vi sono informazioni sulle principali novità che Google Gemini 2.0 porterà con sé ma pare che il modello non stia mostrando i guadagni di prestazioni che il team di sviluppatori sperava di ottenere, sebbene non dovrebbero mancare delle interessanti nuove capacità.

Il rallentamento dei margini di miglioramento non è un aspetto che riguarda soltanto l’assistente IA di Google, in quanto pare che la stessa tendenza sia stata riscontrata anche dalle altre aziende che sviluppano modelli di grandi dimensioni.

Ricordiamo che sempre a dicembre è in programma il lancio del nuovo modello di OpenAI e potrebbe esserci anche questo evento dietro la decisione di Google di velocizzare il rilascio di Gemini 2.0, che dovrebbe essere già ampiamente disponibile entro la fine del 2024.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane emergeranno le prime anticipazioni su quelli che saranno i principali miglioramenti del nuovo assistente IA di Google. Basta avere un po’ di pazienza.