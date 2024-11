Presentata ufficialmente alla fine dello scorso mese, la serie Xiaomi 15 è già pronta per il suo primo importante aggiornamento: il team di sviluppatori del colosso cinese, infatti, ha dato il via al rilascio dell’update che porta su tali device HyperOS 2.0.16.0.

Si tratta di un aggiornamento che ha un “peso” di circa 600 MB (varia a seconda del modello) e che porta con sé alcune interessanti novità, come un miglioramento delle animazioni per le notifiche e una nuova funzione di modifica nell’app galleria.

La serie Xiaomi 15 si aggiorna ad HyperOS 2.0.16.0

Stando a quanto si apprende dal changelog ufficiale, tra le novità di HyperOS 2.0.16.0 vi sono l’introduzione del supporto per l’interruzione delle animazioni quando si lancia un’app dalle notifiche, l’animazione di transizione nel momento in cui si riduce un’app a una mini finestra con una gesture a schermo intero, l’ottimizzazione di alcuni suggerimenti in Xiao AI, l’aggiunta di un’opzione per ripristinare la qualità dell’immagine durante la modifica dell’album, l’introduzione di effetti di ingrandimento fotografico basati sull’intelligenza artificiale e di rimozione magica nell’editing degli album, miglioramenti negli effetti dei video e il miglioramento dell’esperienza offerta dalla funzione super teleobiettivo.

Non manca, inoltre, la risoluzione di alcuni bug, come il problema che causava un’errata visualizzazione di alcuni giochi all’apertura, le anomalie di visualizzazione in alcuni elementi dell’interfaccia e i problemi di visualizzazione di alcune scene nella schermata di blocco.

La serie Xiaomi 15 è al momento disponibile soltanto in Cina, ove ha fatto esordire ufficialmente il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ossia la CPU che sarà usata sulla maggior parte degli smartphone di punta che saranno lanciati nel corso dei prossimi dodici mesi.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore cinese per scoprire quando la serie Xiaomi 15 sarà lanciata anche in Europa.