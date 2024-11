Dalla Cina arriva la notizia del rilascio da parte di Xiaomi dell’aggiornamento che porta su alcuni device dell’azienda HyperOS 2.0.

Al momento il produttore non ha annunciato in via ufficiale il rilascio dell’update e questa disponibilità senza clamori suggerisce che potrebbe trattarsi di un’ultima fase di test, con l’obiettivo di assicurarsi che non vi siano problemi da risolvere prima di avviare il roll out su larga scala.

HyperOS 2.0 inizia a diffondersi sui primi device in Cina

Tra gli smartphone che hanno ricevuto HyperOS 2.0 vi è Xiaomi 14 Pro, il cui software in seguito all’aggiornamento arriva alla versione OS2.0.3.0.VNBCNXM.

In occasione della presentazione ufficiale della nuova versione dell’interfaccia il team di Xiaomi ci ha tenuto a mettere in evidenza i notevoli progressi che porta con sé per quanto riguarda l’ottimizzazione delle prestazioni (sia in termini di potenza che di gestione delle risorse energetiche).

Ebbene, i primi utenti che hanno avuto modo di provare HyperOS 2.0 pare siano molto soddisfatti dell’aggiornamento in questione e segnalano un notevole aumento della velocità e delle prestazioni, con un importante miglioramento dell’esperienza complessiva di utilizzo. In sostanza, la promessa fatta dal team di sviluppatori sembra essere stata mantenuta.

Il colosso cinese ha già diffuso una roadmap relativa al rilascio dell’update per i modelli cinesi e tra i dispositivi che dovrebbero riceverlo in beta entro la fine di questo mese vi sono quelli della serie Xiaomi 14, Xiaomi MIX Fold 4, Xiaomi MIX Flip, Xiaomi Pad 6s Pro 12.4, Redmi K70, Redmi K70E, Redmi K70 Pro e Redmi K70 Extreme Edition.

Nei giorni scorsi in Rete è emersa anche quella che dovrebbe essere la roadmap relativa alla versione Global di HyperOS 2.0, a conferma del fatto che il produttore cinese ha in programma di accontentare anche gli utenti degli altri Paesi.