Dallo scorso aprile negli Stati Uniti lo store online di Google prevede la vendita non solo di smartphone, auricolari, tablet, smartwatch, fitness tracker, dispositivi smart home e accessori, ma anche gadget aziendali. Tra questi spiccano il pallone da basket, la borraccia, la miniatura di una bicicletta, la bottiglia termica, il cappello, i calzini e la borsa; tutti ovviamente brandizzati con i colori, il logo e la creatività di Big G. Ora Mountain View ha aggiornato il catalogo con una serie di articoli molto interessanti soprattutto in vista delle prossime festività natalizie.

Le novità del merchandising di Google

Tra i nuovi articoli introdotti nel catalogo dello store di Google dedicato ai gadget aziendali ci sono innanzitutto due t-shirt: una semplice con la scritta Google colorata e l’altra con l’iconico dinosauro Chrome Dino (il T-Rex protagonista del gioco incluso nel browser di Big G). Interessanti e divertenti le descrizioni che accompagnano le due t-shirt. Per la t-shirt nera il copy promozionale recita “Alla ricerca della t-shirt perfetta? Potresti cercarla su Google. Oppure potresti semplicemente prendere questa comoda e intramontabile maglietta nera. È il capo perfetto per chi ha sempre la risposta giusta.”, mentre per l’altra maglietta “Il Chrome Dino è un’icona leggendaria di Google. Risorto dalle pagine 404, ora il tuo amico preistorico pixelato può scorrere di lato con te ovunque e in qualsiasi momento. Basta evitare i cactus (se sai, sai).”

C’è poi la classica tazza (mug) di Google completamente bianca con il nome del brand e l’interno di colore giallo. Il copy che l’accompagna recita “Questa tazza ha Google scritto dappertutto. Anche se questo affascinante recipiente in ceramica non è in grado di cercare sul web, è perfetto per contenere il tuo caffè mattutino, il tè di metà giornata o un drink di mezzanotte.”

Il primo articolo a tema Pixel (dopo aver prodotto gadget a tema Android, YouTube, Maps e Cloud) è un cappello. La descrizione recita “Che tu sia un fanatico di Pixel o semplicemente ami tenere il sole lontano dagli occhi e i capelli fuori dal viso, questo elegante cappello è l’accessorio perfetto per ogni testa e per ogni occasione”. Il cappello è di colore nero con la scritta “Pixel” sempre di colore nero che campeggia sulla parte frontale e il logo Google a quattro colori su sfondo bianco sulla sinistra. Sul retro, invece, c’è la scritta “It’s a Google thing” mentre all’interno c’è l’etichetta con Chrome Dino.

Infine c’è l’action figure “Bot” in vinile da 3 pollici che replica il design delle altre due già realizzate nei mesi precedenti ma che indossa un maglione e un berretto natalizio. Il maglione con davanti il logo di Google affiancato da Dino Chrome (presente anche sulle maniche) è in vendita sempre sullo store online insieme a una sciarpa, un berretto, dei calzini, una tazza e un ciondolo tutti rigorosamente abbinati e che riprendono lo stesso tema natalizio.