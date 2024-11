Nonostante l’enorme successo a livello globale, il team di sviluppatori di Instagram continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo social network, introducendo nuove funzionalità e apportando modifiche grafiche più o meno rilevanti all’interfaccia.

Tra le tante novità studiate una delle più recenti è rappresentata dai Super Like, ossia una funzionalità che consente agli utenti di “premiare” i contenuti che ritengono più meritevoli di gratificazioni, alzando così il livello di competitività tra i vari creator.

Cosa sappiamo sulla nuova funzione Super Like di Instagram

In particolare, la nuova funzionalità a cui facciamo riferimento è pensata per le Stories e consente agli utenti di esprimere il proprio gradimento in modo “amplificato”, ossia con un Super Like.

Per rendere più evidente la differenza rispetto al Like classico, il team di sviluppatori di Instagram ha pensato di utilizzare un colore diverso, optando per il giallo.

Al fine di evitare un abuso di Super Like e anche per dare maggior risalto a questo speciale modo per esprimere il proprio gradimento, il team di sviluppatori di Instagram ha pure pensato ad una limitazione: gli utenti, infatti, potranno assegnarne soltanto uno al giorno.

In sostanza, con i Super Like sarà possibile premiare solo il contenuto che ci è piaciuto di più nella giornata e ciò dovrebbe spingere gli utenti ad usarli con una certa accortezza.

Purtroppo allo stato attuale la funzionalità dei Super Like è ancora in una fase di test e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti. La speranza è che presto possano esserci buone notizie al riguardo.