Instagram lancia le schede di profilo: un perfetto biglietto da visita digitale

Avvistate per la prima volta in estate, quando aveva preso il via la fase di test, sono ufficialmente in rilascio le nuove schede di profilo di Instagram, pensate da Meta per rendere la condivisione degli account più interessante e ricca di informazioni. L’annuncio è arrivato anche attraverso i canali social di Meta e Instagram.

Il team di Instagram ha progettato le schede di profilo alla stregua di biglietti da visita digitali: composte da un fronte e da un retro, tali schede comprendono da una parte un codice QR con l’handle alla pagina dell’utente, dall’altra le informazioni essenziali visibili sul profilo, tra cui la foto e le informazioni inserite nella biografia.

Agli utenti viene offerta la possibilità di personalizzare la scheda di profilo in vari modi, dall’inserimento di link a canzoni di propria scelta; non manca l’opzione per modificare l’immagine di sfondo, così da impostare quella più adatta per il biglietto da visita digitale del proprio account Instagram.

Come si accennava in apertura, queste nuove schede sono prima di tutto uno strumento utile per rendere la condivisione dell’account più ricca di informazioni; dall’altra parte, sono comode per i creator che vogliano condividere link rilevanti o informazioni di contatto con aziende e/o collaboratori.

Accedere alla propria scheda di profilo e iniziare a personalizzarla è semplicissimo: non bisogna fare altro che aprire il proprio profilo Instagram e cliccare sulla funzione “Condividi profilo”. A questo punto, è possibile toccare l’icona della matita in alto a destra per modificare lo sfondo (o il profilo) e la scheda stessa per visualizzarne l’altra “faccia”. Nella parte inferiore della schermata sono presenti varie opzioni di condivisione: Condividi, Copia link, Scarica, Aggiungi alla storia, WhatsApp, SMS, Snapchat, Threads, Messenger, Facebook e X. Insomma, non vi resta che provare.

