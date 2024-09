Per chi usa in maniera attiva Instagram saluterà con favore le ultime tre novità introdotte dal popolare social network. L’app del gruppo Meta, infatti, ha appena introdotto (con un gradito ritorno per gli utenti) una serie di 38 adesivi da utilizzare nelle Stories e nei Reel, ma ha anche previsto gli account dedicati ai teenager prevedendo particolari funzioni per garantire (anche) la serenità dei genitori.

Vecchi e nuovi adesivi e giochi nascosti

La prima novità riguarda, come anticipato, l’introduzione di un set di 38 nuovi adesivi. Le particolarità di questa ricca collezione di adesivi sono due. La prima è che tra questi ci sono anche gli adesivi classici come quelli con i cuori e gli adesivi dei giorni della settimana che con un pizzico di nostalgia offrono a chi li utilizza una maggiore creatività e capacità comunicativa. La seconda peculiarità è legata alla capacità di Instagram di accogliere quella che è stata una forte richiesta da parte degli utenti. Questi adesivi erano presenti sull’app e poi sono stati rimossi e in tanti hanno lamentato la scelta con l’azienda che è quindi tornata sui propri passi con l’obiettivo di mantenere alta la soddisfazione di chi ogni giorno rende Instagram una delle app più utilizzate al mondo.

Parallelamente è utile segnalare come Instagram stia anche sottolineando la presenza di una serie di funzionalità nascoste. C’è la possibilità di avviare una sfida a pong semplicemente inviando un DM a un proprio contatto con un’emoji. Cliccandoci sopra si può accedere a questa funzionalità interattiva che è un altro dei modi con cui mantenere alta l’interazione all’interno della piattaforma social.

Gli account per i teenager

La novità probabilmente più rilevante è però quella legata agli account per i teenager. Come spiegato da Instagram stessa questi account “dispongono di protezioni integrate che limitano chi può contattarli e i contenuti che vedono”. Policy di Instagram è quella di assegnare automaticamente questa tipologia di account ai minori di 16 anni che dovranno ottenere l’autorizzazione di un genitore per ridurre le limitazioni previste dall’account.

Le questioni legate all’utilizzo dei social network (e degli strumenti digitali in genere) da parte dei giovanissimi è particolarmente spinosa e legata sia alla grande quantità di tempo che gli adolescenti (ma in realtà anche gli adulti) trascorrono sui social e sui rischi di un’attività senza controllo per chi è in una delicata fase di crescita. Con questa novità gli account per i teenager sono innanzitutto account privati per i quali gli utenti devono accettare i nuovi follower e le persone che non li seguono non possono visualizzare i contenuti pubblicati né interagire con loro. Similmente gli account per i teenager possono essere menzionati o taggati solamente dalle persone che seguono.

Sono poi previste restrizioni relative ai messaggi con impostazioni predefinite che permettono di essere contattati solamente da persone con cui si è già connesse. Ci sono poi restrizioni sui contenuti sensibili. In automatico gli account per teenager ricevono l’impostazione più restrittiva disponibile sull’app che limita il tipo di contenuti mostrati in Esplora e nei Reels. Tra i contenuti bloccati ci sono quelli che promuovono interventi estetici e quelli che mostrano litigi.

Con la funzione antibullismo integrata nell’account i commenti e le richieste di DM contenenti frasi offensive verranno filtrate. Le ultime due funzionalità, invece, riguarda l’utilizzo della piattaforma. Da una parte è attivata la modalità sospensione che silenzia le notifiche (e invia risposte automatiche ai DM) dalle 22:00 alle 7:00 e ogni 60 minuti i teenager ricevono notifiche che li invitano a uscire dall’app per evitare un utilizzo eccessivo e prolungato.

L’impegno verso i giovani e i genitori da parte di Instagram prosegue anche rafforzando la funzione di supervisione. È tramite di essa, infatti, che gli account per teenager possono ricevere modifiche alle restrizioni altrimenti previste di default. Così come tramite questa funzione i genitori possono scoprire chi chatta con i propri figli, fissare dei limiti di tempo giornalieri, bloccare l’accesso per determinati periodi e visualizzare gli argomenti visti dai figli mentre usano l’app.