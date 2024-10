Il team di Instagram ha apportato una modifica piuttosto importante che riguarda tanti dei contenuti pubblicati dagli utenti e nelle scorse ore a confermarlo è stato Adam Mosseri.

Nel corso di una sessione AMA, infatti, il capo di Instagram si è soffermato su vari aspetti relativi a questo popolare social network, incluso il motivo per il quale alcuni video, dopo essere stati pubblicati sulla piattaforma, vengono riprodotti ad una qualità inferiore.

Instagram e i video riprodotti ad una qualità inferiore

In particolare, ad apposita domanda Mosseri ha risposto che in generale il team di Instagram vuole mostrare i video alla massima qualità possibile ma, nel caso in cui un contenuto dovesse non essere guardato per molto tempo (ciò in quanto la stragrande maggioranza delle visualizzazioni è all’inizio), il social network passerà in modo automatico ad una riproduzione ad una qualità inferiore.

Tuttavia, Mosseri ha aggiunto che è anche possibile che un determinato video torni ad essere popolare e, in questo specifico caso, la piattaforma ricomincerebbe a riprodurlo ad una qualità superiore.

Mosseri ha anche precisato che il team di sviluppatori è orientato verso una precisa strategia, ossia garantire una qualità più elevata (che comporta una maggior lavoro a livello di sistema e più costi in termini di archiviazione) per i creatori che generano più visualizzazioni, dichiarazione che ovviamente ha fatto sorgere non poche preoccupazioni nei creatori meno rilevanti, quelli che non possono fare affidamento su importanti infrastrutture alle spalle.

Del resto, questa non è una novità, in quanto in passato Meta ha già confermato di gestire le sue risorse informatiche puntando su diverse configurazioni di codifica per elaborare i video in base alla loro popolarità.

Sempre a dire di Mosseri, la qualità sembra essere molto più importante per i creatori, spesso propensi ad eliminare i video se appaiono scadenti, che per i loro spettatori, a cui interessa soprattutto il contenuto. Ma per molti questa posizione è tutt’altro che convincente.