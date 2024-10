Dopo la presentazione ufficiale della nuova ammiraglia di casa Qualcomm, ossia Snapdragon 8 Elite, sono attese parecchie novità nel mondo smartphone: oggi era il turno di Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, e giovedì abbiamo scoperto OPPO Find X8 e OPPO Find X8 Pro (con SoC MediaTek) in Cina, ma nelle prossime settimane e mesi potremo scoprire altri pezzi da 90 come OnePlus 13, OPPO Find X8 Ultra, Realme GT 7 Pro, HONOR Magic7 Pro e RedMagic 10 Ultra. Quest’oggi parliamo proprio di questi nuovi attesissimi dispositivi grazie a una serie di anticipazioni a cui vale la pena dare un’occhiata, ma anche di due nuovi possibili arrivi in casa Samsung che riguardano la gamma rugged 2025.

Di nuovo teaser per OnePlus 13, tra batteria e certificazione IP69

Al lancio di OnePlus 13 in Cina manca poco (il debutto è fissato per il 31 ottobre 2024), ma in queste ore che ci separano dall’evento abbiamo ancora tempo per scoprire alcune anticipazioni. Oggi si soffermiamo in particolare sulla batteria, della quale ha parlato la stessa casa cinese su Weibo, ma anche su altri aspetti come la certificazione IP e il sensore d’impronte digitali.

In base a quanto anticipato dall’azienda, la batteria di OnePlus 13 sarà da ben 6000 mAh, perlomeno in Cina, con un aumento di 600 mAh rispetto alla precedente generazione. Questo grande passo avanti è stato reso possibile dall’utilizzo di una batteria di nuova generazione, in grado di avere una maggiore capacità a parità di dimensioni.

In aggiunta, OnePlus ha mostrato alcuni risultati dei test sulla batteria dello smartphone, che lo vedono primeggiare anche nei confronti degli agguerriti rivali in arrivo nei prossimi giorni. Dopo il test della durata di 3 ore, lo smartphone ha potuto contare sul 76% di autonomia residua (primo posto in classifica), mentre il test di 6 ore di utilizzo pesante ha lasciato OnePlus 13 con il 22% di autonomia (secondo posto generale, dietro a OPPO Find X8 Pro).

Sempre su Weibo, il produttore ha confermato un trend che stiamo vedendo in questi ultimi tempi soprattutto nei brand cinesi: a quanto pare OnePlus 13 potrà contare sulla certificazione IP69 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Rispetto alla certificazione IP68, la IP69 garantisce la resistenza a getti d’acqua ad alta pressione e al vapore, con un bel passo avanti rispetto alla certificazione IP65 di OnePlus 12.

Le immagini teaser pubblicate direttamente da OnePlus non sono finite qui: è stato confermato che OnePlus 13 offrirà un lettore d’impronte digitali ultrasonico integrato nello schermo, con una migliore efficienza, una maggiore sicurezza e una maggiore velocità (velocità di riconoscimento più rapida del 35%).

Nuove anticipazioni per OPPO Find X8 Ultra

OPPO Find X8 e OPPO Find X8 Pro sono stati presentati in Cina i giorni scorsi, ma sono attesi anche in versione globale nei prossimi giorni. A tal proposito segnaliamo che OPPO Find X8 Pro risulta già acquistabile presso il rivenditore online Geekwills al prezzo di 899 dollari (12-256 GB), 999 dollari (16-512 GB) o 1099 dollari (16 GB – 1 TB). Sappiamo che i due smartphone saranno affiancati da un terzo modello, denominato OPPO Find X8 Ultra, e che questo dovrebbe arrivare entro il primo trimestre del 2025.

Il noto leaker Digital Chat Station si è espresso su Weibo per fornire qualche ulteriore anticipazione al riguardo, parlando del prototipo corrente. Contrariamente agli altri due modelli, mossi da SoC MediaTek, il flagship potrà contare sul chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Lo smartphone potrebbe poi offrire una fotocamera principale da 1 pollice e un doppio teleobiettivo periscopico con zoom ottici 3x e 6x: tutti e tre i sensori dovrebbero essere da 50 MP e mantenere le stesse lenti della generazione precedente.

Secondo il leaker Smart Pikachu, Find X8 Ultra sarà lanciato in compagnia di un ulteriore modello “misterioso”: purtroppo non ha fornito ulteriori delucidazioni, ma ha solamente specificato che in questo modo saranno offerte agli utenti una “varietà di opzioni“.

Realme GT 7 Pro vedrà un consistente aumento di prezzo

Cambiamo brand e parliamo di Realme GT 7 Pro, smartphone Android in arrivo nei prossimi giorni in Cina. Il nuovo flagship del produttore ha anche una data di lancio ufficiale, ed è molto vicina: parliamo del 4 novembre 2024. Realme GT 7 Pro metterà a disposizione il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite e un pannello OLED firmato Samsung. Attesi anche una enorme batteria da 6500 mAh compatibile con la ricarica rapida cablata da 120 W, la certificazione IP69 e una tripla fotocamera posteriore, oltre che una particolare variante ispirata a Marte.

In base a quanto segnalato da un rivenditore online (e condiviso da Digital Chat Station), lo smartphone sarà proposto a un prezzo di partenza di 3999 yuan, corrispondenti a circa 520 euro al cambio attuale. Si tratta di un consistente aumento rispetto al diretto predecessore, probabilmente giustificato dalle novità introdotte e dalla presenza del potentissimo Snapdragon 8 Elite: Realme GT 5 Pro venne infatti proposto in Cina a 3399 yuan, ossia il 15% in meno.

Non si tratta dell’unico modello a veder crescere il prezzo in questi ultimi tempi, e IDC ha rivelato a inizio mese che le vendite di smartphone premium in Cina (ossia sopra i 3000 yuan) sono aumentate costantemente negli ultimi tre trimestri.

HONOR Magic7 Pro in nuove immagini

Manca poco al lancio della serie HONOR Magic7, ma in queste ore sono spuntate nuove immagini che ritraggono una delle varianti: si tratta di HONOR Magic7 Pro, ritratto in alcune foto che ci consentono di scoprire in anticipo alcuni aspetti del design e che vanno a confermare quanto intravisto i giorni scorsi. Le immagini sono state condivise dal “solito” Digital Chat Station e sono state rimosse dopo un po’ di tempo, ma quando ormai era troppo tardi.

Viene mostrato un HONOR Magic7 Pro dotato di quad-curved display con bordi sottili, interrotto da una “pillola” nella parte superiore in stile Dynamic Island: al suo interno trovano posto due obiettivi fotografici, utili non solo per i selfie ma anche per il riconoscimento facciale 3D. Passando al retro, difficile non notare l’ampio modulo fotografico con un anello alloggiato in una forma squadrata: al suo interno quattro “oblò” con altrettanti obiettivi, oltre al flash LED e alla dicitura “MATRIX Camera”. Oltre a quella principale dovrebbero essere presenti una fotocamera ultra-grandangolare e una periscopica con zoom ottico.

Il cuore sarà costituito anche qui dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Per scoprire tutti i dettagli dovremo aspettare poco: la presentazione cinese è fissata per domani, 30 ottobre 2024.

La nuova serie da gaming si allarga? Spunta RedMagic 10 Ultra

Restando in tema Snapdragon 8 Elite e Digital Chat Station, sono state condivise ulteriori anticipazioni anche sulla gamma RedMagic. Si pensava che la nuova serie in arrivo sarebbe stata composta da due modelli, denominati RedMagic 10 Pro e RedMagic 10 Pro+, ma a quanto pare ci sarà un terzo smartphone, che metterà a disposizione un display enorme e una batteria davvero generosissima.

In base a quanto riportato, quello che potrebbe essere denominato RedMagic 10 Ultra dovrebbe offrire uno schermo da ben 7 pollici con fotocamera integrata e una batteria da addirittura 7000 mAh, compatibile con una ricarica rapida cablata da 100 W. Il pannello dovrebbe essere stato sviluppato in collaborazione con BOE e offrire una risoluzione 1.5K e bordi molto sottili.

Naturalmente il noto leaker conferma la presenza del nuovo chipset di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite, perfetto per garantire prestazioni di livello durante il gaming e l’uso di tutti i giorni. Al fianco del SoC potrebbero trovare posto fino a 24 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna. Per conoscere tutto dovremo aspettare ancora pochi giorni: gli smartphone saranno svelati il mese prossimo.

Samsung al lavoro su due nuovi rugged

Chiudiamo questa carrellata di interessanti rumor e anticipazioni parlando di due nuovi dispositivi rugged firmati Samsung: come riportato da GalaxyClub, il produttore sud-coreano starebbe lavorando per lanciare lo smartphone Samsung Galaxy Xcover 8 Pro e un nuovo tablet Samsung Galaxy Tab Active Pro.

Samsung starebbe testando il modello SM-G766B, che potrebbe corrispondere proprio a Galaxy Xcover 8 Pro se andiamo a considerare la sequenza di numeri (Xcover 6 Pro è SM-G736B, Xcover7 è SM-G556B). Purtroppo per il momento non sono trapelati dettagli sulle specifiche tecniche, ma ci aspettiamo uno smartphone destinato anche all’uso in ambienti estremi grazie a un design robusto e a certificazioni come MIL-STD-810H.

La casa di Seoul potrebbe essere inoltre al lavoro su un nuovo tablet Android: potrebbe essere un nuovo prodotto della serie Galaxy Tab Active, ed è possibile che si tratti di una nuova versione di Samsung Galaxy Tab Active Pro. Entrambe le novità rugged non dovrebbero comunque essere svelate prima del 2025 inoltrato, dopo il lancio della serie Galaxy S25 e della gamma Galaxy A principale (capeggiata da Galaxy A56): abbiamo quindi tutto il tempo per ulteriori e più precise anticipazioni.

In copertina OnePlus 12