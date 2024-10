Dopo un filotto di top di gamma “autunnali”, c’è spazio anche per uno smartphone entry level: 199 Euro di listino, che diventano poi 179 o anche meno nei principali negozi. Honor 200 Smart però non è un banale smartphone da cestone, anzi, metti in fila una serie di caratteristiche piuttosto interessanti, prima fra tutte una resistenza fuori dal comune a urti e cadute, si passa poi ai 256 GB di memoria interna, schermo a 120 Hz, capiente batteria da 5200 mAh e fotocamera posteriore da 50 MP. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti, scopriamo se anche nella prova sul campo Honor 200 Smart si è rivelato un buon prodotto.

Video recensione di Honor 200 Smart

Design e materiali

Honor 200 Smart si presenta bene se consideriamo il suo posizionamento, alcuni particolari estetici gli donano un certo carattere e un buon livello di rifinitura. Ad esempio il vetro frontale è curvato su tutti i lati, il telaio è in plastica ma la finitura lo fa assomigliare alla vista e al tatto all’alluminio, la back cover è nuovamente in policarbonato ma con una superficie gommata antigraffio impreziosita da una texture che ricorda le impunture sulla pelle. Il click dei tasti trasmette qualità, il lettore di impronte digitali laterale è garanzia di affidabilità e velocità, elegante anche l’intaglio anteriore sul vetro in corrispondenza della capsula auricolare. In altre parole, pur essendo un dispositivo di fascia bassa, non rinuncia ad una certa cura estetica che non potrà che far piacere ai potenziali utenti.

Le dimensioni sono generose (166.9 x 76.8 x 8.1 mm) e il peso si attesta sui 190 grammi, è un bel “bestione” ma d’altra parte non poteva che essere così con uno schermo da 6,8 pollici e cornici, soprattutto quella inferiore, non particolarmente ottimizzate.

Previous Next Fullscreen

Resiste a tutto

Ottime notizie sul fronte qualità costruttiva, Honor 200 Smart è infatti parzialmente resistente ad acqua e polvere con certificazione IP64, ma soprattutto ha ricevuto 5 stelle nei test SGS di resistenza alle cadute e ai graffi. In altre parole può facilmente resistere a cadute da un’altezza di un metro e mezzo, senza subire danni al telaio o al display. Il segreto? Un vetro protettivo in materiale non newtoniano, capace cioè di assorbire l’energia dell’impatto con il terreno, deformarsi per poi tornare alla conformazione originale.

All’interno della scocca c’è poi un ulteriore sistema di assorbimento degli urti sui 4 angoli, una sorta di ammortizzatore che va a disinnescare buona parte dell’energia cinetica. Sembra incredibile che tutto ciò sia stato riservato per un telefono da meno di 200 Euro, eppure è così, brava Honor!

Display

Lo schermo è un LCD TFT a 120 Hz da 6,8 pollici e risoluzione FullHD+ (2412×1080 pixel). La qualità non è male, ad eccezione della luminosità di picco di 850 nits che potremmo definire “d’altri tempi”, ormai siamo abituati a schermi OLED più luminosi, quindi il primo impatto non è stato dei migliori. In realtà lo smartphone si usa senza grossi problemi, come ci è capitato di dire in altre occasioni, meglio un LCD di buona qualità che un AMOLED spazzatura.

Hardware e prestazioni

A bordo di Honor 200 Smart troviamo una piattaforma Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, octa core a 4 nm con 2 Cortex A78 e 6 Cortex A55. Sulla carta, pur rimanendo nell’ambito della fascia bassa, non è affatto un processore “spompato”. In realtà inizialmente siamo rimasti un po’ delusi dalle prestazioni, lo smartphone era poco reattivo e molto lento nel compiere alcune operazioni, come l’aprire l’app fotocamera e scattare una foto.

Dopo un po’ ci siamo resi conto che nelle impostazioni è disponibile una modalità “prestazioni elevate” che è possibile attivare e rende Honor 200 Smart decisamente più reattivo e finalmente piacevole nell’utilizzo quotidiano. Il sospetto è che Honor abbia volutamente imbrigliato il processore per preservare i consumi, ma togliendo i freni lo Snapdragon comincia a rendere per quelle che erano le nostre aspettative. Non aspettatevi prestazioni consistenti in tutti i frangenti, ma nel 90% delle operazioni quotidiane non avrete alcun problema, diversamente basterà solo un po’ di pazienza.

La memoria RAM è di soli 4 GB, un po’ pochini, c’è però attiva di default e non disattivabile l’opzione Honor RAM Turbo, che aggiunge ulteriori 4 GB alla dotazione di base, prendendoli in prestito dallo storage.

Connettività

La connettività si appoggia su un’ottima base tecnica, troviamo infatti una gestione dual SIM 5G (non c’è il supporto eSIM), WiFi 6, Bluetooth 5, c’è anche il chip NFC per i pagamenti. Non manca poi il posizionamento GPS/GLONASS/Beidou/Galileo e il supporto OTG sulla porta di tipo-c. Saranno poi contenti i fan delle cuffiette con cavo, è presente la porta jack audio da 3,5 mm. La ricezione del segnale è buona, tutte le altre funzioni non hanno dimostrato alcun problema di affidabilità durante il periodo di test.

Funzionalità

A bordo di Honor 200 Smart troviamo Android 14 con personalizzazione MagicOS 8.0 e patch di sicurezza aggiornate a settembre 2024. Rispetto all’interfaccia di Honor che troviamo sui top di gamma, qui mancano diverse funzionalità avanzate e non ci sono tracce di AI. Più che un problema noi lo vediamo come una buona notizia, non avrebbe senso appesantire inutilmente un software destinato ad un utilizzo di base e animato da un hardware entry level.

Abbiamo trovato particolarmente buona la modalità semplice, una funzione, cioè, che modifica completamente l’interfaccia rendendola fruibile anche a chi è alle prime armi o ha difficoltà visive. Idealmente è quella giusta per un anziano che con il telefono usa poche applicazioni e non smanetta con funzioni avanzate ma va a regolare solo i setting principali.

Autonomia

A bordo di Honor 200 Smart c’è una batteria da ben 5200 mAh, veramente molto grande e capace di garantire un’autonomia strepitosa in combinazione con un hardware poco energivoro. Mediamente siamo riusciti a coprire due giornate piene di utilizzo, si può arrivare anche a qualcosa in più potenzialmente ma, come anticipato nel paragrafo sulle prestazioni, abbiamo preferito abilitare la “modalità prestazioni elevate” per avere uno smartphone più reattivo, rinunciando di buon grado ad un po’ di autonomia.

La ricarica è solo cablata ed arriva ad un discreto valore di 35 Watt, l’alimentatore però non è presente in confezione.

Fotocamere

Il comparto foto di Honor 200 Smart è forse l’anello debole di tutto il prodotto, ma d’altro canto su questa fascia di prezzo il compromesso principale è proprio quello, difficile trovare prodotti che riescano a fare molto meglio. Dei vari obiettivi posteriori solo uno è una vera fotocamera da 50 MP F/1.8 senza OIS, c’è poi un sensore da 2 MP di profondità, il flash LED e un obiettivo disegnato. Frontalmente invece troviamo un sensore da 5 MP.

La qualità delle immagini è sufficiente, lo smartphone rende abbastanza bene nelle situazioni di luce intermedia, mentre fatica molto al buio o quando c’è molta luce. Con la modalità notturna bisogna avere un po’ di pazienza ma le foto risulteranno notevolmente migliori rispetto alla modalità standard. Ecco, con i tempi di scatto bisogna imparare a convivere, che tradotto significa rimanere fermi un paio di secondi dopo lo scatto per evitare che l’immagine risulti mossa, questo perché spesso lo smartphone è molto lento nell’eseguire il comando.

Sufficienza stiracchiata per i selfie invece, appena 5 MP per una fotocamera che spesso viene molto utilizzata. Infine i video che arrivano al FullHD a 30 fps ma a questa risoluzione la stabilizzazione è poco efficace, scendendo all’HD invece le cose vanno meglio.

Previous Next Fullscreen

In conclusione

Siamo alle battute finali della recensione di Honor 200 Smart, proposto a 179 Euro nell’unico tagli di memoria previsto da 256 GB e ufficialmente disponibile da oggi, 14 ottobre, nei principali negozi di elettronica e sullo store di Honor.

È uno smartphone tosto, non teme le cadute, è ben equipaggiato tecnicamente e costa poco. Perfetto per un anziano, ottimo come primo smartphone per i figli adolescenti notoriamente poco delicati, ideale anche come muletto da portarsi dietro quando si prevedono giornate movimentate. Per fortuna esistono ancora smartphone come questi, che riescono a coprire le esigenze di una parte di utenti più grande di quel che si potrebbe immaginare.