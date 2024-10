Dopo la presentazione del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, avvenuta ieri, ci aspettano settimane di lanci importanti nel mondo degli smartphone Android. Nei prossimi giorni avremo modo di scoprire ufficialmente vari flagship, tra cui Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, OnePlus 13 e Realme GT 7 Pro: stiamo per parlare proprio di questi smartphone, visto che oggi abbiamo la possibilità di scoprire insieme diverse anticipazioni tra date di annuncio, render, teaser, funzionalità, sample fotografici e conferme sulle specifiche. In più, veniamo a sapere che Xiaomi presenterà altre novità tra pochi giorni.

Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutto con calma.

Il design di Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro anticipato da tutti questi render

Partiamo proprio da Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, che sono i modelli con più carne al fuoco in queste ore e che ovviamente fanno parte della lunga lista di prodotti con Snapdragon 8 Elite. La data di lancio sembrava inizialmente fissata per il 23 ottobre, ma è stata evidentemente posticipata: la “nuova” data è stata confermata su Weibo direttamente dal CEO Lu Weibing, e corrisponde al 29 ottobre 2024 (alle 19:00 cinesi).

Nell’attesa (manca ormai meno di una settimana) possiamo goderci una serie di nuovi render stampa in alta definizione, condivisi in queste ore dalla stessa casa cinese su Weibo e pervenuti affiancati ad alcune informazioni: a quanto pare Xiaomi 15 Pro avrà uno schermo Micro Quad Curved con vetro Xiaomi Longjing Glass, uno spessore di 8,35 mm e un peso di 213 g (10 g in meno del predecessore). Il fratello Xiaomi 15 dovrebbe offrire uno schermo da 6,36 pollici circondato da bordi di 1,38 mm, che gli dovrebbero permettere di rivaleggiare apertamente con OPPO Find X8 per le cornici più sottili.

A livello fotografico, Xiaomi 15 dovrebbe proporre una tripla fotocamera posteriore con sensori tra 14 e 60 mm, aperture tra f/1.62 e f/2.2 e teleobiettivo con zoom 2.6x; Xiaomi 15 Pro dovrebbe offrire una tripla fotocamera con lenti Leica Summilux, sensori tra 14 e 120 mm, aperture tra f/1.44 e f/2.5 e teleobiettivo periscopico con zoom 5x.

In base a quanto emerso, la serie Xiaomi 15 dovrebbe risultare la prima del brand a utilizzare un lettore d’impronte digitali ultrasonico integrato nello schermo, che rispetto a uno ottico offre generalmente più rapidità e precisione.

Per tutti i dettagli sulla serie Xiaomi 15 dovremo aspettare poco: appuntamento al 29 ottobre 2024 per la presentazione ufficiale cinese. Non sappiamo quanto dovremo poi attendere per mettere le mani sulla versione globale, che anche questa volta potrebbe riguardare solo la variante “normale” dello smartphone.

Altre novità Xiaomi: stessa data per HyperOS 2.0, la serie Xiaomi Pad 7 e Smart Band 9 Pro

Le novità in casa Xiaomi non sono ancora finite: durante l’evento di settimana prossima avremo modo di scoprire tutto su HyperOS 2.0, ossia l’aggiornamento del sistema operativo basato su Android 15, sulla serie Xiaomi Pad 7 e su Xiaomi Smart Band 9 Pro.

Sempre grazie all’account ufficiale di Xiaomi su Weibo veniamo a sapere che il focus sarà sull’intelligenza artificiale HyperAI, ma anche sul kernel HyperCore e su HyperConnect per un’esperienza ancora più avanzata sotto diversi punti di vista, tra maggiore efficienza energetica, maggiore fluidità, migliori prestazioni e non solo. Il produttore sta lavorando duramente sulla prossima release, e ci svelerà tutte le novità tra qualche giorno, probabilmente insieme a una prima roadmap degli aggiornamenti.

Durante lo stesso evento scopriremo ufficialmente la serie Xiaomi Pad 7, la smartband Xiaomi Smart Band 9 Pro e lo smartwatch Xiaomi Watch S4, che affiancherà il già lanciato Xiaomi Watch S4 Sport. I dispositivi in arrivo sono stati anticipati dalla stessa casa cinese sui suoi canali social attraverso una serie di immagini teaser.

Secondo i rumor, Xiaomi Pad 7 potrebbe offrire uno schermo LCD da 11,16 pollici con refresh rate fino a 144 Hz e SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, mentre Xiaomi Pad 7 Pro potrebbe disporre del chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. A livello di ricariche dovremmo arrivare a rispettivamente 45 e 67 W, e in entrambi i casi avremo HyperOS 2 già a bordo.

Oltre alle immagini qui sotto sappiamo poco su Xiaomi Smart Band 9 Pro e Xiaomi Watch S4, ma ormai manca talmente poco alla presentazione che l’attesa non peserà più di tanto. La nuova smartband dovrebbe proporre uno schermo leggermente curvo, mentre lo smartwatch dovrebbe offrire diverse possibilità di personalizzazione (anche nei cinturini) e nuove funzionalità, come ad esempio il controllo della smart home.

Alcuni sample fotografici mostrano cosa potrà fare OnePlus 13

A breve distanza da tutti i prodotti Xiaomi qui sopra, avremo modo di scoprire ufficialmente anche OnePlus 13. Il nuovo flagship della casa cinese sarà presentato il prossimo 31 ottobre 2024, e quest’oggi sono stati pubblicati alcuni sample fotografici che iniziano a mostrare cosa sarà in grado di fare.

In particolare le immagini si concentrano sui soggetti in rapido movimento e sui ritratti, e confermano la collaborazione con Hasselblad. Secondo OnePlus, lo smartphone potrà catturare momenti di piccolissime frazioni di secondo senza sfocature, restituendo scatti ideali per gli animali domestici e le situazioni frenetiche come gli eventi sportivi. OnePlus 13 sarà dotato della funzione “Hasselblad Master Images”, che promette tonalità della pelle naturali, texture di qualità, luci e ombre bilanciate nei ritratti, immagini nitide, colori vivaci e naturali.

OnePlus 13 dovrebbe essere equipaggiato con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 50 MP. Per il resto, lo smartphone dovrebbe proporre uno schermo AMOLED da 6,8 pollici (firmato BOE) a risoluzione 2K con refresh rate fino a 120 Hz, vetro “micro quad-curved”, bordi sottili e simmetrici, ma anche il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Per scoprire tutto dovremo aspettare solo una settimana: appuntamento al 31 ottobre 2024.

Le anticipazioni sul display di Realme GT 7 Pro

Chiudiamo questa rassegna di anticipazioni con Realme GT 7 Pro, un altro smartphone che potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. In queste ore lo stesso produttore cinese ha rilasciato alcuni interessanti dettagli sul display del flagship: a quanto pare lo smartphone avrà uno schermo LTPO Eco² OLED Plus micro-curved prodotto da Samsung, con un consumo energetico ridotto fino al 52% e un lettore d’impronte digitali ultrasonico.

Il nuovo pannello offrirà HDR10+, Dolby Vision, una gamma di colori DCI-P3 al 120%, una luminosità massima globale di 2000 nit, una luminosità di picco di 6000 nit e la prima tecnologia di protezione per gli occhi con luce naturale non polarizzata. Avremo modo di approfondire tra pochi giorni: Realme GT 7 Pro sarà presentato ufficialmente il 4 novembre 2024.

In copertina Xiaomi 14