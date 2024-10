Manca sempre meno alla presentazione ufficiale non solo di MagicOS 9, ma anche di HONOR Magic7 e HONOR Magic7 Pro, e quest’oggi abbiamo la possibilità di scoprire con un po’ di anticipo alcuni dettagli sul design di quest’ultimo, proprio grazie a George Zhao, CEO di HONOR.

Il CEO HONOR ci mostra in parte il design di Magic7 Pro

HONOR Magic7 Pro era già spuntato in Rete il mese scorso nei primi scatti dal vivo, e in queste ore arrivano conferme direttamente dal CEO George Zhao. Purtroppo ancora una volta non possiamo avere la visione d’insieme del design, visto che lo smartphone risulta parzialmente “nascosto” da una cover protettiva appositamente progettata, ma possiamo comunque apprezzare alcuni particolari.

Confermando quanto visto il mese scorso, salta subito all’occhio la generosa pillola in stile “Dynamic Island”, che potrebbe integrare la fotocamera per i selfie e lo sblocco facciale 3D. Restando sullo schermo, sembra che il vetro sia leggermente curvo, in modo simile a quello del predecessore HONOR Magic6 Pro, e che i bordi risultino sottili, anche se quest’ultimo punto non rimane del tutto chiaro vista la cover protettiva. Non c’è purtroppo molto da dire sul retro di questo HONOR Magic7 Pro: la custodia nasconde praticamente ogni cosa, a parte il flash LED e una porzione del comparto fotografico.

Sappiamo già che HONOR presenterà ufficialmente MagicOS 9.0 il prossimo 23 ottobre, mentre basterà una settimana di attesa in più (30 ottobre) per conoscere tutto su HONOR Magic7 Pro (e probabilmente HONOR Magic7). I riflettori saranno puntati in entrambi i casi sulle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tra le quali dovrebbe spiccare HONOR AI Agent, l’assistente IA presentato durante IFA 2024 e il cui esordio dovrebbe avvenire proprio con la serie Magic7.

Il prossimo flagship della casa cinese dovrebbe poter contare sul prossimo chipset di punta di casa Qualcomm, che potrebbe essere denominato Snapdragon 8 Elite e non Snapdragon 8 Gen 4. Il produttore californiano dovrebbe rilasciare tutti i dettagli tra pochi giorni, allo Snapdragon Summit che si terrà alle Hawaii tra il 22 e il 24 ottobre.

Cosa vi aspettate da HONOR Magic7 Pro?

In copertina HONOR Magic6 Pro