Nelle scorse ore il team di HONOR ha annunciato che MagicOS 9.0, attesa prossima versione dell’interfaccia personalizzata di questo produttore, sarà lanciata ufficialmente la prossima settimana nel corso di un apposito evento organizzato in Cina.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 23 ottobre e la settimana successiva, il 30 ottobre, arriverà anche il momento del lancio degli smartphone della serie HONOR Magic7.

HONOR MagicOS 9.0 e la serie HONOR Magic7 stanno arrivando

Riflettori puntati sulle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, almeno ciò è quanto emerge dall’invito diramato dal produttore asiatico, nel quale al centro è ben visibile la frase Witness the magic of AI.

A quanto pare, HONOR ha deciso di anticipare i tempi rispetto alla precedente versione dell’interfaccia e alla serie HONOR Magic6, lanciate soltanto all’inizio di quest’anno, forse ciò in quanto ritiene di dover colmare il gap con alcune aziende della concorrenza per quanto riguarda le funzionalità IA ed ha già un pacchetto di novità pronte.

Tra di esse vi sarà senza dubbio HONOR AI Agent, l’assistente personale basato sull’intelligenza artificiale presentato in occasione di IFA 2024 lo scorso mese e il cui esordio ufficiale è in programma proprio sulla serie HONOR Magic7. Tale soluzione sfrutta l’analisi del linguaggio per comprendere le richieste degli utenti, imparando dalle abitudini e dagli ambienti per automatizzare le attività complesse.

Tra le principali caratteristiche di HONOR Magic7 non dovrebbero mancare un ampio display con i quattro lati curvati e una capsula in alto al centro per fare spazio ad una doppia fotocamera, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una cornice metallica e un tasto di accensione e spegnimento rosso.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando la serie HONOR Magic7 sarà lanciata anche in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.