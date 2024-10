A una settimana dall’annuncio della nuova ColorOS 15 basata su Android 15, OPPO ha presentato ufficialmente OPPO Find X8 e Find X8 Pro, i due smartphone di fascia flagship che porteranno al debutto la più recente versione dell’interfaccia proprietaria.

Per i due dispositivi, il produttore cinese ha scelto il Dimensity 9400 di MediaTek come cuore pulsante, un comparto fotografico di alta qualità co-ingegnerizzato con Hasselblad e l’implementazione di alcune caratteristiche che, alla pari della ColorOS 15, prendono ispirazione dalla mela morsicata, come il supporto agli accessori magnetici OPPO Mag e la presenza di un pulsante di scatto. Scopriamo tutti i dettagli.

OPPO Find X8

Il nuovo OPPO Find X8 è uno smartphone Android di fascia alta caratterizzato da un design abbastanza in linea con la tendenza del momento, ovvero seguire il concetto di lingottino inaugurato qualche anno fa dagli iPhone, con tanto di slider per la selezione della modalità (silenzioso/vibrazione/suoneria), in pieno stile OnePlus dei vecchi tempi, sul bordo sinistro.

Al posteriore, domina un vistoso oblò circolare che riprende la colorazione del dispositivo e sporge di qualche millimetro dalla scocca: al suo interno, disposti su tre dei quattro vertici di un rombo, troviamo i tre sensori fotografici fotografici che compongono il comparto principale, di cui parleremo fra poco; altri elementi che minano alla pulizia della parte posteriore, sono il flash LED, posto in alto a sinistra, e il marchio del produttore cinese, collocato nella parte bassa.

Il comparto fotografico principale, co-ingegnerizzato con HASSELBLAD come da tradizione, può vantare tre sensori da 50 megapixel: al sensore principale, stabilizzato otticamente, vengono affiancati un ultra-grandangolare e un teleobiettivo periscopico (stabilizzato otticamente) che consente lo zoom ottico 3x. La fotocamera anteriore è da 32 megapixel e supporta il PDAF, aprendo la via allo sblocco col volto 2D di tipo “avanzato”.

Il sensore è incastonato all’interno di un foro circolare, centrato nella parte alta dell’ampio display piatto, un Flexible LTPO AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione 1264 x 2780 pixel, luminosità di picco localizzato a 4500 nit (tipica a 1600 nit) e refresh rate variabile da 1 Hz a 120 Hz. Il pannello, circondato da cornici abbastanza sottili e simmetriche, nasconde un lettore ottico delle impronte digitali ed è protetto da vetro Gorilla Glass Victus 2 di Corning.

Sotto al cofano, come anticipato in apertura, batte il Dimensity 9400 di MediaTek, uno dei SoC più all’avanguardia del momento, ottimo per offrire tanta potenza e permettere di sfruttare al meglio le potenzialità di intelligenza artificiale, incluse quelle presenti nella nuova ColorOS 15, sistema operativo che troviamo a bordo del dispositivo. Al SoC vengono poi affiancati fino a 16 GB di RAM (LPDDR5X) e fino a 1 TB di spazio di archiviazione (UFS 4.0).

Grazie al SoC, OPPO Find X8 è uno smartphone abbastanza completo anche dal punto di vista della connettività, offrendo il supporto a 5G (su più SIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS (dual-band), NFC multi-modale, un blaster a infrarossi (per controllare altri dispositivi) e una porta USB-C senza uscita video. Chiudono il pacchetto la certificazione IP69 e una generosa batteria al silicio-carbonio da 5630 mAh che supporta la ricarica rapida cablata a 80 W e la ricarica wireless a 50 W.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo OPPO Find X8.

Dimensioni: 157,35 x 74,33 x 7,85 o 7,95 mm

x x o Peso: 193 grammi

Display: Flexible LTPO AMOLED da 6,59″ con risoluzione 1264 x 2780 pixel e refresh rate variabile da 1 Hz a 120 Hz

da con risoluzione x e refresh rate variabile da a SoC: MediaTek Dimensity 9300 (3 nm) con CPU octa-core e GPU Immortalis-G925

(3 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 12 o 16 GB (LPDDR5X)

o (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: da 256 GB a 1 TB (UFS 4.0)

a (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla ( 50 MP principale + 50 MP UW + 50 MP periscopio 3x)

( principale + UW + periscopio 3x) Fotocamera anteriore: 32 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , GPS , NFC , IR , USB-C

, , , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C da 5630 mAh , ricarica cablata a 80 W , ricarica wireless a 50 W

da , ricarica cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: ColorOS 15 basata su Android 15

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di OPPO Find X8, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

OPPO Find X8 Pro

Pur condividendo col fratello minore la piattaforma e molte altre specifiche, OPPO Find X8 Pro è leggermente più grande e può contare su alcune chicche che lo vanno a posizionare un gradino più in alto.

La più grande differenza risiede nel comparto fotografico, qua ancora più interessante e arricchito dalla presenza di quello che, a tutti gli effetti, è la risposta di OPPO al Pulsante Cattura che Apple ha implementato sugli iPhone 16: oltre ai tre sensori presenti sul fratello minore, OPPO Find X8 Pro guadagna un ulteriore teleobiettivo periscopico da 50 megapixel stabilizzato otticamente che abilita lo zoom ottico 6x e può tornare molto utile per scattare macro e ritratti.

Altre differenze risiedono nel display che, nonostante mantenga tutte le specifiche tecniche, cresce di un po’ fino a raggiungere i 6,78 pollici, nella batteria, che resta al silicio-carbonio ma si spinge fino ai 5910 mAh di capacità, nella porta USB-C, che qua supporta lo standard USB 3.2 Gen 1 (e, di rimando, l’uscita video) e nel supporto agli accessori magnetici (come caricabatterie wireless, powerbank) grazie a una cover realizzata ad hoc.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo OPPO Find X8 Pro.

Dimensioni: 162,27 x 76,67 x 8,24 o 8,34 mm

x x o Peso: 215 grammi

Display: Flexible LTPO AMOLED da 6,78″ con risoluzione 1264 x 2780 pixel e refresh rate variabile da 1 Hz a 120 Hz

da con risoluzione x e refresh rate variabile da a SoC: MediaTek Dimensity 9300 (3 nm) con CPU octa-core e GPU Immortalis-G925

(3 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 12 o 16 GB (LPDDR5X)

o (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: da 256 GB a 1 TB (UFS 4.0)

a (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: quadrupla ( 50 MP principale + 50 MP UW + 50 MP periscopio 3x + 50 MP periscopio 6x)

( principale + UW + periscopio 3x + periscopio 6x) Fotocamera anteriore: 32 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , GPS , NFC , IR , USB-C

, , , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C da 5900 mAh , ricarica cablata a 80 W , ricarica wireless a 50 W

da , ricarica cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: ColorOS 15 basata su Android 15

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di OPPO Find X8 Pro, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzi cinesi dei nuovi flagship OPPO

I nuovi OPPO Find X8 e Find X8 Pro sono disponibili al preordine da oggi in Cina con le vendite effettive che inizieranno il 30 ottobre 2024. Di seguito riportiamo il listino cinese dei prezzi dei due dispositivi, che arrivano in svariate colorazioni e configurazioni di memoria.

OPPO Find X8 arriva nelle quattro colorazioni Starfield Black, Chasing Wind Blue, Bubble Pink, Floating Light White, e in cinque differenti configurazioni di memoria:

Configurazione 12+256 GB al prezzo di 4199 yuan (pari a circa 546 euro al cambio attuale)

al prezzo di (pari a circa 546 euro al cambio attuale) Configurazione 16+256 GB al prezzo di 4399 yuan (circa 572 euro)

al prezzo di (circa 572 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 4699 yuan (circa 611 euro)

al prezzo di (circa 611 euro) Configurazione 16+512 GB al prezzo di 4999 yuan (circa 650 euro)

al prezzo di (circa 650 euro) Configurazione 16 GB + 1 TB al prezzo di 5499 yuan (circa 715 euro)

OPPO Find X8 Pro arriva nelle tre colorazioni Hoshino Black, Clear Sky Blue, Clouds White, in quattro differenti configurazioni di memoria e in una versione con connettività satellitare:

Configurazione 12+256 GB al prezzo di 5299 yuan (pari a circa 689 euro al cambio attuale)

al prezzo di (pari a circa 689 euro al cambio attuale) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 5699 yuan (circa 741 euro)

al prezzo di (circa 741 euro) Configurazione 16+512 GB al prezzo di 5999 yuan (circa 780 euro)

al prezzo di (circa 780 euro) Configurazione 16 GB + 1 TB al prezzo di 6499 yuan (circa 845 euro)

al prezzo di (circa 845 euro) Configurazione 16 GB + 1 TB con comunicazione satellitare al prezzo di 6799 yuan (circa 884 euro)

Gli OPPO Find X8 arriveranno presto sul mercato global

Pete Lau, Senior VP e Chief Product Officer di OPPO, ha così commentato il lancio dei nuovi flagship del produttore cinese:

“La serie Find X8 stabilisce un nuovo standard per l’eccellenza degli smartphone, combinando il nostro avanzato sistema di fotocamere Hasselblad Master con prestazioni di ultima generazione, tecnologia avanzata della batteria e un importante passo avanti per l’AI di OPPO all’interno di ColorOS 15. La fotocamera di Find X8 è un’eccellenza che permette di superare i limiti del settore grazie all’ incredibile zoom. Inoltre, OPPO Find X8 si distingue per essere incredibilmente sottile e leggero, pur offrendo performance potenti su tutti i fronti.”

Tramite un comunicato stampa, poi, la setssa OPPO ha fatto sapere che la ColorOS 15 e soprattutto i due flagship saranno presto lanciati sul mercato global, probabilmente anche in Italia dove non vediamo nuovi flagship del produttore cinese da ben due generazioni: