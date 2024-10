Cresce l’entusiasmo intorno alla serie HONOR Magic7. Nonostante non sia ancora stato presentato ufficialmente (l’evento di lancio è in programma per il prossimo 30 ottobre) sono diverse le indiscrezioni che iniziano a circolare. Dopo le voci sulla possibile fotocamera da 1000 MP e le conferme su caratteristiche tecniche innovative ora HONOR ha svelato una seconda tonalità che si aggiunge al colore Moon Shadow Gray con il quale Magic7 è stato già mostrato: stiamo parlando della colorazione Chaoha Gold. Ma questa non è l’unica novità per questa speciale versione.

Le novità più importanti del prossimo HONOR Magic7

Le ultime immagini promozionali prodotte da HONOR ritraggono l’attrice e cantante cinese Zhu Zhu (che è la nuova Art Aesthetic Ambassador dell’azienda) con Magic 7 in questa particolare colorazione. Una colorazione sviluppata, queste le parole di HONOR, per catturare la bellezza della luce del mattino. Il richiamo allo spazio e agli elementi naturali proseguono; qualche giorno fa sono stati pubblicati dei leak che mostravano HONOR Magic7 nei colori bianco, grigio, blu e nero e con l’opzione esclusiva Morning Glow Gold che trae ispirazione dal primo raggio di luce del mattino. Inoltre HONOR dovrebbe prevedere l’integrazione dell’intelligenza artificiale anche per il sistema di riconoscimento facciale.

Oltre al colore particolare questa versione di HONOR Magic7 mostra un design elegante e raffinato che va ad abbracciare anche altre novità forse più interessanti. HONOR ha infatti confermato che la serie Magic7 integrerà la tecnologia AI Defocus Eye Protection. Si tratta di una particolare tecnologia del display che simula quella prevista per gli occhiali delle persone con miopie importanti. In ambito ottico e oculistico, infatti, esiste una tecnologia detta defocus periferico che si applica a occhiali e lenti a contatto dei bambini e degli adolescenti con l’obiettivo di rallentare la progressione della miopia (maggiore durante l’età evolutiva). Tale sistema prevede la creazione di una sfocatura controllata nella visione periferica per migliorare la messa a fuoco centrale.

HONOR ha preso con molta serietà l’attenzione alla vista e alla salute degli occhi tanto che la serie Magic7 adotterà un display con oscuramento Pulse Width Modulation (PWM) a 4.320 Hz che è in grado di ridurre l’affaticamento degli occhi e il tipico sfarfallio che si percepisce quando si accende e si spegne uno schermo digitale ad alta frequenza. Parallelamente i display della serie HONOR Magic7 utilizzeranno un sistema a livello hardware per la riduzione della luce blu e sfrutteranno l’intelligenza artificiale per la regolazione in tempo reale, in base alle preferenze e all’utilizzo che si sta facendo dello smartphone, della luminosità, della temperatura del colore e del contrasto.