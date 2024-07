Ci siamo lasciati pochi giorni fa con il rilascio, da parte di HONOR, dei nuovi modelli pieghevoli HONOR Magic V3 e Magic Vs 3 all’interno del territorio cinese. Nonostante siano passati poco meno di 6 mesi dal lancio di HONOR Magic 6, si comincia già a parlare del prossimo HONOTonor Magic 7 e delle sue relative specifiche tecniche: scopriamole insieme.

HONOR Magic 7: un sensore per la fotocamera mai visto prima e tanto altro

Tra le voci di corridoio più accreditate, secondo un informatore sul portale Weibo il prossimo modello di casa HONOR potrebbe addirittura presentare un sensore per la fotocamera da “un miliardo di pixel” (vale a dire 1000 megapixel) e una tecnologia per l’apertura variabile del diaframma. Per fare un rapido confronto con la generazione precedente, Honor Magic 6 e Honor Magic 6 Pro montavano un sensore per la fotocamera da 50 megapixel, con obiettivo ad apertura variabile f/1.4-2.0.

Nello specifico, si ritiene che il sensore OmniVision implementato nella fotocamera principale dei dispositivi sia quello con la gamma dinamica più alta dell’industria attuale degli smartphone, consentendo di adattarsi senza problemi alle diverse condizioni ambientali e di contrasto. Tra le altre cose, il sensore supporta gli scatti con tecnologia ultra dinamica HDR, garantendo il massimo della luminosità e del contrasto.

Diverso invece il teleobiettivo presente nei rispettivi modelli: nel caso di HONOR Magic 6 e HONOR Magic 6 Pro troviamo infatti un teleobiettivo da 2.5x, ma in quest’ultimo è presente un sensore periscopico da 180 megapixel, a confronto dei 32 megapixel dei modelli standard. Oltre a questo, il modello Pro supporta il pixel binning 16-in-1, che consente così di combinare il segnale che viene raccolto da più pixel attigui, con il fine ultimo di simulare i pixel da 2.24 micrometri.

Nuove indiscrezioni arrivano anche per quanto riguarda l’autonomia: HONOR Magic 7 potrebbe infatti montare al suo interno una batteria da 6000 mAh di capacità , che consentirebbe così una lunga durata, soprattutto contro i 5300 mAh di capacità della batteria del modello precedente.

Chiaramente al momento si tratta di poco più che semplici supposizioni, che dovranno necessariamente essere confermate (o smentite) da parte della compagnia: non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di HONOR, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.