Manca sempre meno al lancio ufficiale della nuova serie di smartphone HONOR Magic7 e del sistema operativo MagicOS 9.0. L’attenzione verso questi smartphone, in parte già svelati in un video, è legata soprattutto al comparto fotografico che dovrebbe prevedere un sensore molto potente. In queste ultime ore sono emerse diverse conferme in tal senso e altri leak che anticipano cosa possiamo aspettarci dai nuovi HONOR Magic7 e HONOR Magic7 Pro.

Una lunghezza focale del teleobiettivo da 6x?

In alcuni leak di HONOR Magic7 che sono iniziati a circolari si può vedere l’interfaccia utente della fotocamera. Da qui si vede la presenza di un grande otturatore (affiancato dal tasto per l’accesso all’album fotografico e quello per la rotazione dell’obiettivo) e delle varie funzioni, tra cui Visione notturna, Ritratto, Foto e Video.

Dalle stesse immagini si può inoltre notare come selezionando la funzione Ritratto sia possibile scegliere tra quattro opzioni di lunghezza focale: 1x, 2x, 3x e 6x. Questo dettaglio conferma le grandi aspettative sul comparto fotografico dei nuovi device a marchio HONOR che consentiranno di effettuare foto più nitide di oggetti in lontananza. Oltre alle diverse opzioni di lunghezza focale è presente un nuovo interruttore per i ritratti in luce e ombra.

Interrogato sulla fuga di notizie il CMO di HONOR, Jiang Hairong, ha confermato che le caratteristiche tecniche della fotocamera della serie Magic7 vanno oltre ogni immaginazione in materia di foto così da offrire la migliore esperienza possibile.

Le indiscrezioni sul design posteriore e sui tagli di memoria interna

Oltre alla fuga di notizie sulle potenzialità della fotocamera sono disponibili alcuni leak che mostrano la parte posteriore sia di Magic7 che di Magic7 Pro andando così a completare le indiscrezioni sul design di questi nuovi modelli.

Ciò che emerge chiaramente da questi leak è il modulo della fotocamera composto da un’isola ottagonale con il bordo argentato (o grigio). Da un rendering sembra essere prevista anche una versione con la cornice dorata. Il modulo ospita tre sensori (incluso il teleobiettivo periscopico) e un flash LED. Il comparto fotografico potrebbe avere questa configurazione: un sensore principale da 50 MP (Omnivision OV50H), un teleobiettivo periscopico da 50 MP (Sony IMX882) e un terzo sensore che va da 50 MP a 200 MP (Samsung HP3).

Inoltre altre fonti suggeriscono che HONOR Magic7 potrebbe essere disponibile in diversi tagli di memoria interna, tra cui una da 512 GB e una da 1 TB. Cinque, invece, i colori tra cui scegliere: oro, nero, bianco, blu e grigio. Magic7 Pro, invece, potrebbe avere anche il taglio da 256 GB ed essere disponibile solamente nei colori bianco, nero, blu e grigio.

Dalle indiscrezioni sembra emergere anche la possibilità che sia HONOR Magic7 che Magic7 Pro siano dotati di una protezione IP68 e IP69 per la resistenza alla polvere e all’acqua e di un lettore di impronte digitali a ultrasuoni. HONOR Magic7 Pro, inoltre, potrebbe offrire anche una connettività satellitare.