Continuano le anticipazioni del prossimo HONOR Magic7 in attesa del sempre più imminente lancio ufficiale in programma per il prossimo 30 ottobre. Dopo le prime indiscrezioni e le conferme sulla potenza del comparto fotografico è stato pubblicato un teaser che mostra una delle colorazioni dei prossimi device della serie Magic7.

Le colorazioni “astronomiche” della serie HONOR Magic7

Il primo colore con cui sarà possibile acquistare HONOR Magic 7 è Moon Shadow Gray. È un colore ispirato al film muto Viaggio nella Luna del 1902 che evoca il momento in cui la navicella spaziale atterra sul satellite del pianeta Terra. Inoltre da questo teaser è possibile apprezzare diversi elementi del design di HONOR Magic7, tra cui il pannello posteriore che prevede una texture fluida e una linea rossa sottile che impreziosisce il tasto di accensione. HONOR, così come confermato anche dal CEO Zhao Ming, ha lavorato molto sul design della serie Magic7 per colpire l’attenzione e lasciare un’impressione duratura.

Rimanendo in ambito colori sono stati pubblicati anche dei leak che svelano le altre possibili versioni di HONOR Magic7: bianco, nero, grigio e blu con l’opzione Morning Glow Gold ispirata al primo raggio di luce del mattino esclusiva.

Dal teaser, invece, è possibile vedere l’isola della fotocamera che risulta simmetrica e angolata e dovrebbe ospitare 4 sensori fotografici. Il modulo della fotocamera rivela una struttura a lama che indica la presenza di un obiettivo fisico ad apertura variabile.

Tra le novità di HONOR Magic7 c’è la presenza del processore Snapdragon 8 Elite che contribuirà, insieme al sistema operativo MagicOS 9.0, di restituire importanti miglioramenti nell’esperienza d’uso con un significativo incremento dell’efficienza complessiva.

Come già anticipato HONOR Magic7 dovrebbe prevedere due tagli di memoria (512 GB e 1 TB), mentre HONOR Magic7 Pro anche il taglio da 256 GB. Inoltre la nuova serie di device HONOR dovrebbe avere il 3D Face Unlock migliorato e il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali a ultrasuoni con HONOR Magic7 Pro con una batteria da 5.620 mAh, ricarica cablata da 100 W e ricarica wireless da 80 W.

Sul sito web ufficiale di HONOR sono già iniziati i preordini di Magic7 con la possibilità di accedere a diversi vantaggi tra cui le cuffie Bluetooth in omaggio e un contributo per la permuta di un vecchio dispositivo.