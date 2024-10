Xiaomi ha ulteriormente ampliato la lista dei suoi dispositivi giunti al termine del supporto software. L’elenco aggiornato pubblicato sul sito Web ufficiale dell’azienda include dispositivi a marchio Xiaomi, Redmi e POCO.

In particolare il tablet Xiaomi Pad 5 appare nell’elenco con diverse varianti regionali, tra cui Taiwan (TW), Turchia (TR), Russia (RU), Europa (UE) e la variante globale (MI). I dispositivi Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro+ compaiono nella sezione Xiaomi, ma poco cambia, poiché questi dispositivi non riceveranno più aggiornamenti software, come pure i modelli Redmi 10 2022 (MX, TW, MX), Redmi Note 10 JE (JP) e POCO X3 GT (ID) che sono elencati come non supportati.

Termina il supporto software per Xiaomi Pad 5, Redmi Note 11 Pro e altri dispositivi

I dispositivi sopra elencati non smetteranno di funzionare, tuttavia la mancanza di un supporto software li espone a potenziali rischi per la sicurezza, in quanto cesseranno di ricevere patch di sicurezza cruciali che proteggono dalle vulnerabilità emergenti. Chi possiede uno dei dispositivi elencati dovrebbe considerare di passare a un dispositivo più recente, finanze permettendo, mentre chi ha confidenza con il modding potrebbe installare ROM personalizzate basate sull’ultima versione Android.