Nuove offerte a disposizione da oggi sul Google Store ufficiale: fino all’11 novembre 2024 è possibile approfittare di due iniziative che consentono di acquistare Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL con un omaggio di valore. Vediamo come portarsi a casa gratis le cuffie Google Pixel Buds A-Series.

I Google Pixel 9 regalano le cuffie Pixel Buds A-Series

Da oggi, 25 ottobre, fino al prossimo 11 novembre 2024, è attiva una nuova promozione del Google Store che consente di portarsi a casa gratis le cuffie Google Pixel Buds A-Series se aggiunte al carrello insieme a Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro o Google Pixel 9 Pro XL. Dopo le iniziative segnalate qualche ora fa, c’è dunque un’ulteriore opportunità per approfittare di una promozione sui più recenti smartphone della casa di Mountain View.

Google Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL sono due dei modelli di punta di quest’anno, e si distinguono praticamente solo per quanto riguarda le dimensioni (e tutto ciò che ne consegue): entrambi offrono pannelli LTPO OLED con refresh rate fino a 120 Hz, ma Pixel 9 Pro si ferma a 6,3 pollici, mentre Pixel 9 Pro XL si spinge fino a 6,8 pollici (a risoluzione 2992 x 1344). Il cuore è lo stesso per entrambi (Tensor G4), così come le memorie (16 GB di RAM e almeno 128 GB di storage) e il comparto fotografico, composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e da una fotocamera anteriore da 42 MP.

Cambia la diagonale del display, cambiano le dimensioni (152,8 x 72 x 8,5 mm o 162,8 x 76,6 x 8,5 mm) e cambia quindi anche la capacità della batteria: Pixel 9 Pro XL propone 5060 mAh con ricarica cablata da 37 W e wireless da 23 W, mentre Pixel 9 Pro si deve “accontentare” di 4700 mAh, con ricarica cablata da 27 W e wireless da 23 W.

Google Pixel 9 è il modello meno costoso del trio: mette a disposizione uno schermo OLED da 6,3 pollici, lo stesso Tensor G4 dei fratelli (affiancato da 12 GB di RAM e almeno 128 GB di memoria interna) e una batteria da 4700 mAh con ricarica cablata da 27 W e wireless da 15 W. Le fotocamere posteriori stavolta sono due (niente teleobiettivo), con sensore principale da 50 MP.

Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL sono disponibili sul Google Store al prezzo di partenza di rispettivamente 899 euro, 1099 euro e 1199 euro, ma fino all’11 novembre potete aggiungere contestualmente al carrello le cuffie Google Pixel Buds A-Series (valore di 109 euro) per avere gratis queste ultime. L’omaggio non viene affiancato automaticamente, ma richiede l’aggiunta manuale come un qualsiasi altro acquisto. Ricordiamo inoltre che chi dispone di un usato può darlo in permuta per avere fino a 870 euro di rimborso sull’acquisto del nuovo.

Per approfittare dell’iniziativa sono disponibili i link qui in basso. Per indecisioni restano a disposizione le nostre recensioni, sia video sia testuali.