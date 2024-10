In queste ore è possibile approfittare di sconti significativi sulla nuova serie Google Pixel 9 presso MediaWorld e Amazon. La gamma, che come sappiamo include il modello base Pixel 9, il Pixel 9 Pro e il Pixel 9 Pro XL, è ora disponibile con riduzioni di prezzo che rendono i nuovi smartphone di Google tra le opzioni più appetibili della fascia alta, grazie a un equilibrio unico tra hardware e funzionalità avanzate supportate dall’intelligenza artificiale Google Gemini.

Di che pasta sono fatti i Google Pixel 9

Google Pixel 9 presenta un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione di 1080 x 2424 pixel e luminosità di picco fino a 2700 nit. Il dispositivo è alimentato dal processore Tensor G4 di Google, progettato per ottimizzare le performance delle funzionalità AI avanzate, e supportato da 12 GB di RAM. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione OIS e un sensore ultra-grandangolare da 48 MP. La batteria è da 4700 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 27 W e la ricarica wireless a 15 W. Lo smartphone ideale per chi vuole risparmiare ma avere comunque un Pixel. Ulteriori dettagli nella nostra recensione e nella scheda tecnica di Pixel 9.

Il Google Pixel 9 Pro e il Pixel 9 Pro XL sono invece ideali per chi non vuole compromessi e riescono ad accontentare un po’ tutti. La principale differenza è nelle dimensioni, mentre Pixel 9 Pro ha uno schermo LTPO da 6,3 pollici, Pixel 9 Pro XL raggiunge i 6,8 pollici con una risoluzione di 2992 x 1344 pixel. Entrambi i modelli supportano fino a 16 GB di RAM e memorie fino a 512 GB (con una variante da 1 TB per il Pro XL). La batteria del Pixel 9 Pro XL è da 5060 mAh, con ricarica rapida a 37 W e wireless a 23 W, mentre quella di Pixel 9 Pro ovviamente più piccola ma comunque capiente pari a 4700 mAh con ricarica rapida a 27 W e wireless a 23 W. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Pixel 9 Pro XL e nella scheda tecnica di Pixel 9 Pro e in quella di Pixel 9 Pro XL.

Tutti i Pixel 9 in sconto da MediaWorld e Amazon al minimo

L’offerta più allettante ce l’ha MediaWorld che, oltre agli sconti in pagina offre anche un contributo aggiuntivo rottamazione di minimo 50€. Questo viene dato anche in caso di smartphone rotto, l’importante che sia visibile da qualche parte il seriale. Se invece è funzionante vi verrà rimborsato 50€ più la valutazione del prodotto. Attenzione che in questo caso bisogna selezionare a carrello “Ritiro in negozio” e come modalità di pagamento “Pagamento al ritiro in negozio”.