Nuovi aggiornamenti in distribuzione per i dispositivi Android e non solo: quest’oggi ci soffermiamo sulle novità in arrivo per gli smartphone Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy A52, Motorola Razr 50 e Motorola Razr 50 Ultra, per il tablet Huawei MatePad 12 X e per Google Nest Wifi e Nest Wifi Point. Scopriamo insieme i cambiamenti.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S20 FE

Iniziamo da Samsung Galaxy S20 FE, che sta proseguendo nella ricezione dell’aggiornamento con le patch di sicurezza di ottobre 2024. La distribuzione in Italia era partita qualche giorno fa, ma nel frattempo sta raggiungendo tutte le varianti con connettività 4G e 5G.

I firmware in rollout terminano con FXJ3 o HXJ3 e portano le più recenti correzioni di sicurezza. Come abbiamo visto grazie al bollettino diffuso dal produttore, le patch vanno a correggere 30 vulnerabilità (CVE) che riguardano il sistema operativo (di cui 2 contrassegnate come di livello critico) e 12 che interessano esclusivamente i dispositivi della gamma Samsung Galaxy (SVE).

Non sembrano essere state integrate altre novità. Lo smartphone è in commercio ormai da più di quattro anni, e non sarà aggiornato alla One UI 7 basata su Android 15.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A52

Sulla fascia media di Samsung si aggiornano Galaxy A53 5G e Galaxy A52: i due smartphone stanno ricevendo rispettivamente i firmware A536BXXSCEXIA (in distribuzione anche in Italia) e A525FXXS9FXJ1 (in alcuni Paesi europei e non solo) con le patch di sicurezza di ottobre 2024.

Le vulnerabilità sono le stesse citate più su e comprendono più di 40 correzioni tra CVE (comuni al sistema operativo) e SVE (specifiche per i dispositivi Samsung). I changelog restano sul generico e parlano di bugfix e miglioramenti di stabilità.

Tra i due, solo il più recente Galaxy A53 5G sarà aggiornato ad Android 15 con One UI 7. Così come i fratelli 5G, Galaxy A52 ha invece già accolto il suo ultimo major update con Android 14 e One UI 6.

Novità aggiornamenti Motorola Razr 50 e Razr 50 Ultra

Aggiornamenti in distribuzione anche per Motorola Razr (2024) e Razr Plus (2024), da noi commercializzati come Motorola Razr 50 e Motorola Razr 50 Ultra. I due smartphone pieghevoli stanno ricevendo in questi giorni un update dal peso di circa 1 GB con le patch di sicurezza di settembre 2024 e con l’aggiunta dell’attesa funzione Cerchia e cerca con Google.

Le patch di settembre vanno a correggere 44 CVE (comuni al sistema operativo di Google), con l’aggiunta di ulteriori vulnerabilità specifiche per i dispositivi della casa alata: tra le prime abbiamo solo una vulnerabilità con rischio critico (CVE-2024-23350). Per chi non conoscesse Cerchia e cerca con Google, si tratta di un’utile funzione che permette di saperne di più su quanto viene visualizzato sullo schermo, ma anche di tradurre in un istante o di conoscere il titolo di una canzone riprodotta e captata dal microfono. Dopo il debutto in esclusiva sui prodotti Samsung e Google, sta piano piano arrivando sugli smartphone di altri marchi.

Novità aggiornamento Huawei MatePad 12 X

A distanza di qualche settimana dal lancio, avvenuto in buona compagnia, Huawei MatePad 12 X sta ricevendo il suo primo aggiornamento a livello globale: si tratta della versione 4.2.0.126 di HarmonyOS, che va a migliorare la stabilità e le prestazioni generali del sistema, la reattività e la fluidità. In più sono state integrate le patch di sicurezza di settembre 2024 e sono stati risolti alcuni bug non specificati.

Il download richiesto è di circa 750 MB, per cui il nostro consiglio è di procedere solamente sotto rete Wi-Fi. L’aggiornamento è in distribuzione in Europa e dovrebbe raggiungere tutti i MatePad 12 X nel giro di qualche giorno.

Novità aggiornamento Google Nest Wifi e Nest Wifi point

Chiudiamo cambiando tipologia di prodotto: in queste ore è in distribuzione un nuovo aggiornamento per Google Nest Wifi e Nest Wifi point. Le versioni in rollout sono rispettivamente la 14150.883.17 e la 1.56.426221.

Quali sono le novità? In base a quanto possiamo leggere nel changelog si tratta perlopiù di miglioramenti della stabilità per la connessione, uniti ai perfezionamenti lato sicurezza. I due prodotti Nest Wifi non si aggiornavano da parecchio, quindi questo update arriva un po’ a sorpresa.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy A53 5G, Galaxy A52, Motorola Razr 50 e Razr 50 Ultra, Huawei MatePad 12 X e Google Nest Wifi

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy A53 5G e Samsung Galaxy A52 potete fare un salto all’interno delle impostazioni di sistema: il percorso che dovete seguire è “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch per il download e l’installazione dei nuovi firmware.

Per cercare nuovi aggiornamenti su Motorola Razr 50 e Razr 50 Ultra potete invece passare da “Impostazioni -> Sistema -> Aggiornamento software“. Su Huawei MatePad 12 X potete verificare l’arrivo di novità via OTA sempre recandovi all’interno delle impostazioni, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti“.

Per cercare e installare nuovi firmware sui Google Nest Wifi potete invece passare dalla companion app installata sullo smartphone. In ogni caso l’update dovrebbe essere installato in modo automatico.