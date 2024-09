Giornata ricca di novità in casa Huawei: oltre ai dispositivi della gamma wearable, quest’oggi il produttore presenta e lancia due nuovi tablet, Huawei MatePad Pro 12.2″ e Huawei MatePad 12 X. Si tratta di due modelli HarmonyOS orientati alla produttività e alla creatività, dotati di schermi generosi e di specifiche all’avanguardia. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli tra specifiche, funzionalità, design, prezzi e offerte di lancio per l’Italia.

Huawei MatePad Pro 12.2″ ufficiale con display Tandem OLED PaperMatte

Iniziamo da Huawei MatePad Pro 12.2″, un tablet che secondo le parole del produttore punta su tecnologie di visualizzazione all’avanguardia, design distintivo e strumenti di produttività avanzati, e che promette di “rivoluzionare il modo in cui professionisti e creativi lavorano“. Alex Huang, Chief Marketing Officer di Huawei Consumer BG, ha sottolineato l’impatto globale del marchio e il suo impegno per l’innovazione. “Il nostro obiettivo è portare prodotti innovativi che offrano ai consumatori un’unica combinazione di moda e creatività,” ha dichiarato Alex. “Ispirando i nostri utenti, Huawei si impegna a creare un mondo più connesso, dove la tecnologia migliora la vita quotidiana e avvicina le persone“.

Il nuovo dispositivo offre un display Tandem OLED PaperMatte da 12,2 pollici con una luminosità massima di 2000 nit. Questa architettura promette una maggiore durata del display (fino a tre volte rispetto ai tradizionali OLED) e integra uno strato di isolamento dei pixel in grado di ottimizzare l’efficienza energetica del 33%, senza dimenticare un’esperienza visiva fedele.

Il pannello è dotato di tecnologie avanzate di incisione anti-sparkle e antiriflesso su scala nanometrica, insieme a strati ottici nano-magnetronici in grado di eliminare le interferenze luminose. In più, è presente una tecnologia di rilevamento della luce naturale capace di adattare dinamicamente lo schermo alle varie condizioni di luce ambientale. Tutto questo ha portato all’ottenimento delle certificazioni SGS Low Visual Fatigue 2.0 Premium Performance, TÜV Rheinland Reflection-Free e TÜV Rheinland Full Care Display 3.0. Lo schermo da 12,2 pollici offre un rapporto di 3:2 e una risoluzione di 2.8K (275 ppi), con bordi particolarmente sottili (4,6 mm) che gli permettono di raggiungere una percentuale del 92% nel rapporto schermo-corpo.

Uno dei punti di forza del tablet è la batteria da 10.100 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata Huawei SuperCharge da 100 W: secondo quanto riferito, consente di passare da 0 al 100% in 55 minuti; in più, la funzione Smart Power Conserve garantisce un’efficienza energetica tale da riuscire a far raggiungere fino a 380 giorni in standby.

Specifiche tecniche di Huawei MatePad Pro 12.2: display Tandem OLED PaperMatte da 12,2 pollici a risoluzione 2800 x 1840 con refresh rate fino a 144 Hz

SoC Kirin T91 octa-core

12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP

batteria da 10.100 mAh con ricarica Huawei SuperCharge da 100 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Huawei MatePad Pro 12.2″ integra HarmonyOS 4.2 con diverse funzionalità studiate per sfruttare le sue peculiarità. Tra queste possiamo citare GoPaint, un’applicazione che offre una vasta gamma di strumenti per la creazione digitale, inclusi i nuovi pennelli Splatter e Fluido da sfruttare con M-Pencil di terza generazione: i primi possono creare ipnotici schizzi d’inchiostro semplicemente tenendo il pennino a circa 12 mm dallo schermo e toccandolo due volte; in più vengono proposte texture realistiche che simulano la sensazione di dipingere su diversi tipi di carta. Il FangTian Painting Engine 2.0 supporta tele con una risoluzione fino a 8K e consente agli utenti di creare e visualizzare le opere con maggiore chiarezza e precisione.

Oltre alla M-Pencil, il tablet supporta la Huawei Glide Keyboard, con un design 2-in-1 per la ricarica e la memorizzazione dello stilo: la tastiera si apre e chiude con un’unica operazione, in modo simile a quella di un notebook, e offre una texture con proprietà antimacchia per prevenire eventuali incidenti nell’uso di tutti i giorni.

Huawei MatePad Pro 12.2″ ha uno spessore di 5,5 mm e un peso di 508 g, numeri che lo rendono ideale anche per la portabilità nonostante l’ampia diagonale del display. Propone un design in fibra di vetro per la versione Black e Golden Silk per la versione Premium Gold: quest’ultima viene ottenuta tramite una tessitura artigianale della seta e strati ottici multipli, per creare un particolare effetto visivo.

Arriva anche Huawei MatePad 12 X: meno costoso, ma sempre da 12 pollici

Come anticipato, la casa cinese ha svelato quest’oggi anche Huawei MatePad 12 X, tablet orientato alla produttività e pensato soprattutto per i più giovani. Mette a disposizione un ampio display PaperMatte da 12 pollici a risoluzione 2.8K (280 ppi) con refresh rate fino a 144 Hz e luminosità massima di 1000 nit. La tecnologia di incisione antiriflesso a nanoscale riduce i riflessi ed emette una luce delicata, per un utilizzo più confortevole per gli occhi (soprattutto con uso prolungato). Simulando la consistenza della carta, il pannello migliora l’esperienza di scrittura del 47% rispetto ai tablet tradizionali; in più, è presente un film ultra-idrofobico che previene la formazione di impronte digitali e ottimizza la reattività al tocco, evitando pulizie frequenti

Non si tratta di uno dei punti su cui solitamente ci si concentra per quanto riguarda i tablet, ma vale la pena specificare la presenza di una doppia fotocamera posteriore con flash LED, composta da un sensore principale da 13 MP e da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP, con campo visivo di 112°. Niente connettività cellulare, ma troviamo comunque Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NearLink e porta USB Type-C. Interessante la batteria da 10.100 mAh, stessa capacità del modello più su: in questo caso però si scende un po’ con la velocità di ricarica (66 W, cablata).

Specifiche tecniche di Huawei MatePad 12 X: display LCD PaperMatte da 12 pollici a risoluzione 2800 x 1840 con refresh rate fino a 144 Hz

SoC Kirin T90A octa-core

8 o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP e sensore ultra-grandangolare da 8 MP (112° FoV)

connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NearLink e porta USB Type-C (USB 3.1)

sei speaker, doppio microfono

batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida cablata da 66 W

sistema operativo: HarmonyOS 4.2

dimensioni e peso: 270 x 183 x 5,9 mm, 555 g

Anche Huawei MatePad 12 X arriva sul mercato con HarmonyOS 4.2 e un software ricco di funzionalità. Troviamo ad esempio Huawei Notes, un’applicazione avanzata per prendere appunti e che consente di catturare e organizzare le idee in modo rapido e intuitivo; offre la funzione Note Replay, con la quale l’app integra la sincronizzazione audio in tempo reale con gli appunti, ma anche la funzione di apertura Multi-Note e la visualizzazione a schermo diviso con One-Touch, per visualizzare e confrontare gli appunti contemporaneamente e più facilmente.

Non manca anche qui l’app GoPaint, che spinge sulla creatività grazie agli oltre 150 pennelli professionali, per un’esperienza di pittura più realistica: sfrutta la prima tela con texture

realistiche del settore, permettendo di personalizzare liberamente i parametri per realizzare le proprie opere d’arte.

Lato design, il tablet si distingue per la presenza di una particolare finitura con effetto perlato, che crea giochi di colore cangianti sulla superficie. Viene proposto nelle versioni White e Greenery ed è realizzato interamente in metallo, senza giunture, con una lega di alluminio più resistente rispetto al solito. Nonostante questo il peso rimane contenuto (555 g), così come lo spessore (5,9 mm).

Prezzi, uscita e offerte di lancio di Huawei MatePad Pro 12.2″ e MatePad 12 X

Huawei MatePad Pro 12.2″ è disponibile all’acquisto in Italia da oggi, 19 settembre 2024, sul Huawei Store al prezzo consigliato di 999 euro. Fino al 31 ottobre, acquistando il nuovo tablet sarà possibile ottenere in omaggio il pennino Huawei M-Pencil di terza generazione; in più, sfruttando il coupon APRPADPRO12, si potranno ottenere gratuitamente in bundle le cuffie wireless Huawei FreeBuds Pro 3 (selezionandole al momento dell’acquisto).

Huawei MatePad 12 X è disponibile sul Huawei Store a partire da oggi al prezzo consigliato di 649 euro. Sempre fino al 31 ottobre 2024 sarà possibile ottenere in omaggio con l’acquisto la Huawei M-Pencil di terza generazione; sfruttando il coupon APRBANSKY si potranno acquistare gratuitamente in bundle le cuffie Huawei FreeBuds Pro 5i (selezionandole al momento dell’acquisto).