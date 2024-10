Dall’India arrivano ulteriori anticipazioni su Redmi A4 5G, nuovo smartphone di fascia entry level che si appresta a fare il proprio esordio ufficiale sul mercato.

Nelle scorse ore è emerso quello che dovrebbe essere il prezzo del nuovo smartphone di Redmi (il condizionale è d’obbligo in attesa di notizie ufficiali dal produttore), accompagnato dalla sua presunta dotazione tecnica.

Cosa possiamo aspettarci da Redmi A4 5G

Il nuovo smartphone economico di Redmi dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 (realizzato con tecnologia a 4 nm) e vantare un display IPS LCD da 6,7 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz.

La versione base dello smartphone dovrebbe poter contare su 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione ma vi dovrebbero essere altre varianti con più memoria.

Per quanto riguarda il comparto imaging, Redmi A4 5G dovrebbe presentare una fotocamera frontale da 8 megapixel per i selfie e le videochiamate e una fotocamera posteriore da 50 megapixel (con apertura f/1.8).

Tra le altre caratteristiche dello smartphone non dovrebbero mancare il supporto alla connettività 5G, un sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali, una porta USB Type-C, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 18 W) e l’interfaccia personalizzata HyperOS 1.0 basata su Android 14.

Stando alle ultime indiscrezioni, la versione 4 / 128 GB di Redmi A4 5G dovrebbe essere venduta a 8.499 rupie, pari al cambio a circa 93 euro.

Il lancio ufficiale dello smartphone in India dovrebbe essere in programma per l’inizio del prossimo mese e in quell’occasione dovremmo avere dei dettagli sull’eventuale sua commercializzazione anche nei mercati europei (sarà interessante scoprire se verrà mantenuto un prezzo così aggressivo).