Trapelano nuovi rumor riguardanti la famiglia Redmi K80, gli attesi smartphone di punta a marchio Redmi, esclusivi del mercato cinese, che potrebbero alzare l’asticella rispetto al passato, anche sul fronte dei prezzi.

Oltre ai nuovi smartphone top di gamma della serie numerata, Xiaomi dovrebbe a breve lanciare in Cina i nuovi tablet Android della gamma Xiaomi Pad 7, dispositivi protagonisti di alcuni rumor su SoC, tecnologia di ricarica e display.

La famiglia Redmi K80 sta per arrivare con tanti miglioramenti

L’attuale General Manager di Redmi, Wang Teng, ha voluto stuzzicare la curiosità degli utenti online, pubblicando su Weibo una sorta di teaser per evidenziare il fatto che la serie Redmi K80 sia stata notevolmente migliorata, non solo in termini di prestazioni ma anche in “un altro aspetto” sul quale viene lasciato un alone di mistero.

I tre smartphone attesi, ovvero Redmi K80e, Redmi K80 e Redmi K80 Pro, verranno lanciati sul mercato entro la fine dell’anno (la scorsa generazione venne presentata il 29 novembre), anche se manca ancora una data precisa.

Stando alle indiscrezioni raccolte finora, i tre dispositivi dovrebbero essere dotati, rispettivamente, dei SoC Dimensity 8400 di MediaTek, Snapdragon 8 Gen 3 e Snapdragon 8 Gen 4 (che dovrebbe chiamarsi Snapdragon 8 Elite) di Qualcomm. Il modello di punta dovrebbe poi offrire una batteria da 6000 mAh e supportare la ricarica rapida cablata a 100 W.

Sempre Wang Teng, ha lasciato intendere che l’eventuale Redmi K80 Ultra, successore del Redmi K70 Ultra annunciato circa tre mesi fa, potrebbe contare sui servigi del SoC Dimensity 9400, il SoC di punta per dispositivi Android annunciato da MediaTek lo scorso 9 settembre.

Salgono i prezzi rispetto ai predecessori

Stando a quanto riportato su Weibo dal noto leaker cinese Digital Chat Station, l’intera famiglia Redmi K80 dovrebbe costare di più ma il modello Pro potrebbe essere quello vittima del maggiore aumento dei prezzi di listino.

Questo aumento di prezzi sul mercato cinese, inevitabilmente si rifletterà sulle eventuali versioni global di questi dispositivi. È noto, infatti, che il gruppo Xiaomi attui la strategia di ri-carrozzare gli smartphone della famiglia Redmi K per rivenderli sul mercato global a marchio POCO:

Il Redmi K70 cinese dello scorso anno, il cui listino partiva da 2499 yuan (circa 320 euro), è arrivato dalle nostre parti qualche mese dopo come POCO F6 Pro, smartphone il cui listino parte da 579,90 euro.

cinese dello scorso anno, il cui listino partiva da 2499 yuan (circa 320 euro), è arrivato dalle nostre parti qualche mese dopo come POCO F6 Pro, smartphone il cui listino parte da 579,90 euro. Il Redmi K70e cinese dello scorso anno, il cui listino partiva da 1999 yuan (circa 257 euro), è arrivato dalle nostre parti pochi mesi dopo come POCO X6 Pro, smartphone il cui prezzo di listino parte da 349,90 euro.

Qualora la strategia venisse perpetrata, gli eventuali POCO X7 Pro e POCO F7 Pro, attesi nella prima metà del 2025, potrebbero subire un importante rincaro rispetto ai predecessori diretti.

Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro: svelate alcune specifiche

Passiamo ora al brand principale del colosso cinese per parlare degli Xiaomi Pad 7 e Xiaomi Pad 7 Pro, i tablet che saranno presentati come eredi degli Xiaomi Pad 6 e Xiaomi Pad 6 Pro, lanciati in Cina nella prima metà del 2023 (in Italia è poi arrivato solo il modello “base”).

Un leaker ha diffuso sul social network cinese Weibo alcune specifiche tecniche dei due tablet che, a quanto sembra, si affideranno a SoC targati Qualcomm di fasce diverse, ragione per cui essi presenteranno importanti differenze sul fronte delle performance, pur offrendo lo stesso display IPS LCD da 11,16″ con refresh rate a 144 Hz:

Xiaomi Pad 7 dovrebbe essere plasmato attorno allo Snapdragon 7 Gen 3 (ottimo SoC di fascia medio-alta) e supportare la ricarica rapida cablata a 45 W .

dovrebbe essere plasmato attorno allo (ottimo SoC di fascia medio-alta) e supportare la ricarica rapida cablata a . Xiaomi Pad 7 Pro dovrebbe invece contare sullo Snapdragon 8s Gen 3 (SoC che sta un gradino sotto all’attuale top di gamma del chipmaker) e supportare la ricarica rapida cablata da 67 W.

La famiglia Xiaomi Pad 7 arriverà prossimamente, almeno sul mercato cinese: voci di corridoio suggeriscono che i due tablet verranno annunciati già nel mese di ottobre in occasione dell’evento di lancio degli Xiaomi 15.