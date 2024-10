Arriva in Italia il nuovo Redmi 14C, smartphone che va ad arricchire la gamma del produttore cinese, posizionandosi nella fascia bassa del mercato e puntando, come caratteristica di tutti i prodotti Redmi, a convincere gli utenti alla ricerca di un nuovo dispositivo dal buon rapporto qualità/prezzo e dotato di sistema operativo Android 14 con HyperOS.

Si tratta del “solito” e sempre affidabile Redmi di fascia bassa, con un display molto grande, un’autonomia al top del mercato, qualche compromesso nella scelta del SoC e un paio di configurazioni di RAM e storage (con la versione 8/256 GB che, vi anticipiamo, è quella da considerare in fase di acquisto). Ci sono anche quattro diverse colorazioni, con due varianti con back cover in vetro. Il nuovo Redmi 14C è disponibile da subito. Vediamo tutti i dettagli.

Redmi 14C arriva in Italia: la scheda tecnica

Il nuovo Redmi 14C arriva sul mercato proponendo alcune novità rispetto ai precedenti modelli della serie Redmi 13. Il display cresce di dimensioni e arriva a una diagonale da 6,88 pollici, montando un pannello IPS LCD con risoluzione di 720 x 1.640 pixel e refresh rate massimo di 120 Hz. Il display ha le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) e Flicker Free. Lo smartphone ha una back cover in vetro, per le versioni Midnight Black e Dreamy Purple. Ci sono anche le versioni Sage Green e Starry Blue, caratterizzate da una finitura opaca e una back cover in materiale plastico. Il frame laterale, invece, è sempre in plastica.

Sotto la scocca, invece, il nuovo smartphone di Redmi è dotato del SoC MediaTek Helio G81 Ultra, chipset dotato di una CPU octa core con due core Cortex A75 e sei core Cortex A55 oltre che una GPU Mali G52 MC2. Non c’è il supporto al 5G. Le configurazioni di RAM e storage sono due: la versione base è dotata di 4 GB di RAM e 128 GB di storage mentre la versione “top” raddoppia la dotazione, proponendo 8 GB di RAM e 256 GB di storage. È possibile “estendere” la RAM, utilizzando parte dello spazio di archiviazione dello smartphone, fino ad aggiungere 8 GB extra. C’è uno slot dedicato per la microSD per l’espansione dello spazio di archiviazione.

Il Redmi 14C è dotato di una batteria da 5.160 mAh, con ricarica via cavo da 18 W, che dovrebbe garantire un’autonomia molto elevata, anche andando a considerare il resto delle specifiche tecniche. Nella parte posteriore, nonostante il design del modulo delle fotocamere mostri quattro elementi circolari, ci sono due fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore per la profondità di campo da 2 Megapixel. Gli altri due elementi sono occupati da un sensore ausiliario e dal flash LED. La fotocamera anteriore è da 13 Megapixel.

La scheda tecnica del Redmi 14C si completa con il chip NFC, il sensore di impronte digitali laterale e il supporto Dual SIM. Non c’è il supporto eSIM. Il sensore di prossimità è virtuale. Il sistema operativo è Android 14 con Hyper OS. Non ci sono informazioni in merito al tipo di supporto software che sarà garantito allo smartphone (possiamo aspettarci almeno un major update). Le dimensioni sono pari a 171.9 x 77.8 x 8.2 mm a fronte di un peso che varia tra 204 e 211 grammi, in base alla versione.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di Redmi è disponibile da subito in Italia: per il momento, è possibile acquistare il dispositivo da MediaWorld (sia in negozio che online) con la possibilità di sfruttare subito un’offerta lancio. La versione da 4/128 GB è proposta a 119,90 euro (invece di 129,90 euro) mentre la versione 8/256 GB, decisamente più interessante per rapporto qualità/prezzo, è acquistabile a 149,90 euro (invece di 159,90 euro). Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto:

>> Acquista il Redmi 14 C da MediaWorld <<

L’azienda ha confermato che il suo nuovo Redmi 14C sarà disponibile, nel corso delle prossime settimane, anche su Amazon (premete sul link per verificarne la disponibilità), sullo store ufficiale e nei listini di altri rivenditori autorizzati, sia online che nei negozi. Lo smartphone potrebbe essere venduto a rate anche da alcuni operatori di telefonia mobile (per ora, il brand non fa alcun riferimento a quest’eventualità, però). Le colorazioni sono le quattro citate in precedenza (Midnight Black, Dreamy Purple, Starry Blue e Sage Green).