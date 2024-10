Ci eravamo lasciati qualche giorno fa con le specifiche tecniche ufficiali di Redmi Note 14 5G, ma una certificazione FCC avrebbe gettato luce anche sulla variante 4G dello stesso modello, identificato sotto il numero seriale 24116RACCG, dove la lettera G suggerirebbe la versione destinata al mercato globale: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità nel dettaglio.

Redmi Note 14 Pro 4G: display pOLED, chip MediaTek e non solo

La variante 4G del nuovo smartphone di casa Redmi presenterà verosimilmente un display pOLED con risoluzione 1080 x 2400 pixel, con 8 o 12 GB di RAM e tre possibili configurazioni per la memoria interna, rispettivamente da 128, 256 e 512 GB in base alle esigenze del singolo utente.

Lo smartphone sarà supportato da una batteria da 5500 mAh di capacità. Redmi Note 14 Pro 4G monterà presumibilmente un chip MediaTek, nonostante al momento non conosciamo il modello esatto. Per fare una rapida contestualizzazione, il precedente Redmi Note 13 Pro 4G faceva uso del processore Helio G99 Ultra, che potrebbe suggerire un salto a Helio G100 con il nuovo modello. Redmi Note 14 Pro 4G monterà il sistema operativo Android 14, con Hyper OS 1.0.

Chiaramente si tratta al momento di dettagli che dovranno necessariamente trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Redmi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.