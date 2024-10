Giornata di sconti interessanti in casa Samsung: prima vi abbiamo segnalato un’offerta perfetta se state cercando un buon tablet Android, mentre ora volgiamo lo sguardo al mondo degli smartwatch con Samsung Galaxy Watch FE. Il wearable della gamma Fan Edition è in sconto su Amazon a una cifra intrigante, adatta se volete un prodotto Wear OS senza spendere troppo. Vediamo come approfittarne subito.

Quasi 100 euro di sconto per Samsung Galaxy Watch FE

Samsung Galaxy Watch FE è stato lanciato la scorsa estate, con qualche settimana di anticipo sui più costosi Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra. È stato proposto nella sola versione da 40 mm, condivide diversi aspetti con Galaxy Watch4 ed è pensato per offrire funzionalità di fitness e benessere a un pubblico più ampio: questo grazie al prezzo di listino più contenuto rispetto a quello degli altri modelli Wear OS di Samsung.

Galaxy Watch FE mette a disposizione un display Super AMOLED da 1,2 pollici a risoluzione 396 x 396, protetto da un vetro con cristallo di zaffiro. Il SoC scelto dal produttore è l’Exynos W920 con CPU dual core, affiancato da 1,5 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna. Offre connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC per i pagamenti in mobilità e GPS per il tracciamento dell’attività fisica.

A bordo trova posto il sensore BioActive, che utilizza un unico chip per la gestione di frequenza cardiaca ottica, frequenza cardiaca elettrica e analisi dell’impedenza bioelettrica, ma non mancano accelerometro, barometro, sensore giroscopico, sensore geomagnetico e sensore di luminosità. La batteria è da 247 mAh, con supporto alla ricarica rapida wireless.

Samsung Galaxy Watch FE ha debuttato la scorsa estate al prezzo consigliato di 219 euro, ma in queste ore potete portarvelo a casa con uno sconto di quasi 100 euro: lo smartwatch è disponibile su Amazon a 131,99 euro nelle colorazioni Black e Pink Gold, mentre serve qualche euro in più per quella Silver (139,99 euro). Se siete interessati non vi resta che seguire uno dei link qui in basso. La consegna avviene in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile.