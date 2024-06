Un po’ a sorpresa, visto che ce lo aspettavamo nei prossimi giorni oppure durante il Galaxy Unpacked, Samsung presenta oggi un nuovo smartwatch, il primo della gamma Fan Edition: stiamo parlando di Samsung Galaxy Watch FE, che rende la tecnologia avanzata del monitoraggio della salute alla portata di un numero ancora maggiore di utenti. Vediamo tutti i dettagli e il prezzo per il mercato italiano.

Samsung Galaxy Watch FE è ufficiale: specifiche, funzionalità e design

Samsung Galaxy Watch FE è il primo smartwatch della gamma Fan Edition, che in questi ultimi tempi si sta popolando sempre di più: durante lo scorso autunno abbiamo infatti conosciuto Galaxy S23 FE, ma anche Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+ e le Galaxy Buds FE. In attesa di saperne di più su eventuali modelli di smartphone pieghevoli della linea, che potrebbero farsi attendere ancora un po’, possiamo dare il benvenuto al nuovo orologio intelligente.

Le indiscrezioni parlavano di una presentazione durante il Galaxy Unpacked, ma negli ultimi giorni hanno puntato su un possibile lancio anticipato intorno all’ultima settimana del mese di giugno: a sorpresa invece, la casa di Seoul ha ufficializzato quest’oggi il suo Galaxy Watch FE. Secondo Samsung, il nuovo modello è studiato per ampliare la sua esperienza di benessere avanzato e olistico a un numero sempre maggiore di utenti, incorporando rivoluzionarie prestazioni hardware e avanzate funzionalità per il monitoraggio di salute e fitness.

“In Samsung ci impegniamo a portare le funzionalità di monitoraggio della salute e del fitness al maggior numero possibile di persone in tutto il mondo, aiutandole ad apportare i cambiamenti necessari per migliorare il loro benessere quotidiano per raggiungere i loro obiettivi”, ha dichiarato Junho Park, VP and Head of the Galaxy Ecosystem Product Planning Team, Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Siamo entusiasti di aggiungere il nuovo Galaxy Watch FE alla nostra gamma di dispositivi indossabili; un maggior numero di persone possono così avere l’accesso a informazioni personalizzate sulla salute, che permettono di sentirsi motivati e di mantenersi in salute di giorno e di notte“.

Galaxy Watch FE conferma la sua somiglianza con Galaxy Watch4 ed è disponibile nel solo formato da 40 mm, con una scocca in alluminio, un look e una forma rinnovati e tre colorazioni tra cui scegliere (Black, Pink Gold e Silver); può contare su nuovi cinturini caratterizzati da cuciture blu e arancioni, in grado di adattarsi a qualsiasi look e sostituibili in modo semplice con un solo clic. Per la personalizzazione sono disponibili una serie di nuove watch face (o quadranti, se preferite), che si aggiungono a tutte quelle comunque scaricabili.

Lo schermo del nuovo smartwatch è un Super AMOLED da 1,2 pollici a risoluzione 396 x 396 compatibile con la modalità Always On a colori: il pannello è protetto dal vetro in cristallo di zaffiro che garantisce una resistenza superiore e protegge dai possibili graffi che possono formarsi con l’uso quotidiano. A bordo una batteria da 247 mAh, compatibile con la ricarica wireless su WPC.

Il sistema operativo è Wear OS Powered by Samsung con personalizzazione One UI 5 Watch e offre una lunga serie di funzionalità pensate per l’attività fisica e il benessere. Galaxy Watch FE è dotato dell’avanzato sensore BioActive e può tenere traccia di oltre 100 allenamenti diversi con funzioni avanzate dedicate e Samsung Health: chi ama la corsa può ad esempio accedere all’analisi avanzata, che aiuta ad analizzare le prestazioni e fornisce consigli per prevenire gli infortuni; con la Zona di frequenza cardiaca personalizzata, è possibile stabilire gli obiettivi in base alle proprie capacità fisiche.

Composizione corporea fornisce dati completi sul corpo e sullo stato di forma, con indicatori che aiutano a tenere monitorati i progressi, ma non manca la possibilità di ricevere messaggi motivazionali durante il percorso di benessere, per continuare a spingere a migliorarsi. Per favorire il riposo, Galaxy Watch FE integra funzioni avanzate per il sonno, dal monitoraggio dei ritmi al coaching del sonno, fino alla creazione di un ambiente favorevole per il riposo (con SmartThings). Con il pacchetto di funzioni dedicate, gli utenti possono controllare pure la propria salute cardiaca, monitorando pressione arteriosa e l’ECG.

Come gli altri modelli della gamma, anche questo offre esperienze di connessione continua tra i vari dispositivi Samsung Galaxy; gli utenti possono anche localizzare in modo rapido il proprio smartphone quando è scollegato dallo smartwatch sfruttando la funzione Trova il mio telefono, mentre con Controller fotocamera è possibile controllare a distanza la fotocamera di uno smartphone Samsung collegato per scattare foto o eseguire diverse operazioni, come cambiare modalità, angolazione o zoom; scontata la compatibilità con Samsung Wallet per i pagamenti in mobilità e per l’accesso a carte d’identità, patenti o tessere direttamente dal polso.

Galaxy Watch FE offre connettività Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band, NFC e GPS, oltre a certificazione IP68 contro acqua e polvere, MIL-STD-810H e resistenza fino a 5 ATM. Risulta compatibile con smartphone con almeno Android 11 e 1,5 GB di RAM.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Watch FE: display Super AMOLED da 1,2 pollici a risoluzione 396 x 396

SoC Exynos W920 dual-core a 1,18 GHz

1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna

batteria da 247 mAh con ricarica wireless

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Prezzo e uscita di Samsung Galaxy Watch FE in Italia

Il produttore non è stato particolarmente esaustivo riguardo la data di lancio del nuovo smartwatch. In base a quanto riferito, sappiamo che Samsung Galaxy Watch FE sarà disponibile all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 219 euro durante quest’estate. È probabile che con l’avvicinarsi del debutto Samsung rilascerà qualche dettaglio su eventuali offerte di lancio, vista la vicinanza del listino allo street price di modelli come Galaxy Watch6: naturalmente torneremo sull’argomento non appena ne sapremo di più.