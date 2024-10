Alcuni di voi potrebbero ricordare come, sul finir del mese di giugno, vi avessimo parlato di Blackmagic Camera, un’app che si prefigge l’obbiettivo di soddisfare tutti gli utenti che vogliono avere il massimo dal comparto fotografico del proprio smartphone; il software in questione infatti porta sui telefoni alcune caratteristiche delle fotocamere del brand, come la possibilità di regolare con un solo tocco la frequenza dei fotogrammi, l’angolo dell’otturatore, il bilanciamento del bianco, l’ISO, la risoluzione, l’istogramma e tante altre impostazioni.

Nelle ultime ore, l’app in questione ha ricevuto un nuovo aggiornamento sul Google Play Store, update che aumenta la compatibilità dell’app con alcuni nuovi smartphone e introduce al contempo nuove funzionalità.

Le novità dell’aggiornamento 1.4 di Blackmagic Camera

È stata la stessa azienda a condividere su Threads l’inizio della distribuzione dell’aggiornamento alla versione 1.4 di Blackmagic Camera, dopo aver introdotto una serie di migliorie con l’ultimo update rilasciato a metà del mese di settembre, la nuova versione dell’app si premura non solo di aggiungere nuove funzionalità all’interno del software, ma anche e soprattutto di aumentare la disponibilità accogliendo nuovi smartphone.

Di seguito riportiamo il changelog dell’aggiornamento dal Google Play Store:

– Audio monitoring while recording.

– Support for bluetooth microphones.

– Support for Tentacle Sync for recording timecode sync.

– Recording bit rate options for H.264 and H.265 codecs.

– Support for compatible Oppo devices.

– Support Sony Xperia series 1, 5 and Pro-I devices.

– General performance and stability improvements.

Come potete notare, tra i miglioramenti introdotti dall’ultimo aggiornamento figura la possibilità di impostare il bitrate di registrazione quando si utilizzano i codec H.264 e H.265, che fornisce un utile ausilio per tutti coloro che vogliono registrare su dispositivi esterni come schede SD e SSD.

Sicuramente molto apprezzato dagli utilizzatori di Blackmagic Camera è il supporto per i microfoni Bluetooth che ora possono essere utilizzati come sorgente audio all’interno dell’app, nonché il supporto per Tentacle Sync quando si usa la sincronizzazione timecode, che consente di sincronizzare l’audio in-camera con i registratori audio esterni.

Oltre alle migliorie elencate viene esteso il supporto dell’app Blackmagic Camera a nuovi smartphone, nello specifico sono stati aggiunti Sony Xperia 1, 5 e Pro-I, oltre ai dispositivi OPPO; in questo caso gli sviluppatori non hanno specificato quali dispositivi del brand siano ora supportati dall’applicazione, ma è lecito presumere che tutti i dispositivi più recenti e di fascia alta risultino compatibili.

Se dunque foste utilizzatori dell’app in questione e voleste provvedere ad aggiornarla all’ultima versione disponibile, o foste interessati a provarla per la prima volta essendo in possesso di un dispositivo compatibile, vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store.